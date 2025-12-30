Los hinchas de Universidad de Chile siguen esperando por la confirmación del regreso de Eduardo Vargas en el mercado de fichajes, como uno de los grandes golpes para la temporada 2026.

Los azules entienden que esta puede ser una de las últimas oportunidades de tener de regreso al gran goleador, que fue protagonista en la obtención de la Copa Sudamericana 2011.

Si bien hay algunos que tienen reparos en su actual nivel, hay otros que defienden su calidad a la hora de buscar los goles y ser clave en el ataque de sus equipos.

Por lo mismo, un histórico de la U habla de la importancia que puede tener Turbomán, pero también que hay una responsabilidad de todo el camarín en ayudarlo a que vuelva a ser el goleador que todos quieren.

Los compañeros serán fundamentales para el rol de Vargas.

El goleador tiene que recuperar la memoria en la U

Fue Cristián Castañeda quien conversó con Redgol sobre la situación de Eduardo Vargas como refuerzo de Universidad de Chile, donde asegura que tendrá un rol relevante si todos lo ayudan.

“Vargas seguramente será un aporte para el camarín sin duda, vamos a ver si el aporte o si el equipo ayuda a que pueda volver a ser el goleador que necesitamos”, explicó.

En ese sentido, cree que es una interrogante el nivel que puede mostrar, pero con ayuda será el delantero que se necesita, más si cuenta con el respaldo del nuevo entrenador Francisco Meneghini.

“Hay que evaluarlo, pero el camarín será importante y por las declaraciones del entrenador también será un pilar”, precisó.

