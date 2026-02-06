“Hubo actitudes…”: Revelan los motivos de la abrupta salida de Matías Fracchia de Coquimbo Unido

Coquimbo Unido sufre un duro revés en el inicio de la temporada 2026. El cuatro pirata se consagró con la Supercopa ante Universidad Católica y se coronó como el supercampeón del fútbol chileno. Sin embargo, el escenario campeón en los últimos días.

La caída en el debut ante Universidad de Concepción cortó la chance de extender el historial de invicto. Pero lo peor vino después con la abrupta salida de Matías Fracchia, quien llegó en este mercado de fichajes.

El lateral de 30 años se transformó en uno de los refuerzos de categoría para la Copa Libertadores. “Con 30 años, 1.88 m de potencia defensiva y amplio recorrido por clubes en suelo nacional e internacional, Fracchia reforzará nuestra defensa”, destacaron en el cuadro aurinegro.

El tema es que la relación se terminó abruptamente y tras tres semanas en el puerto pirata puso fin a su vínculo. Según La Tercera este viernes 6 de febrero firmó su salida definitiva de Coquimbo. Por lo que ahora está libre para buscar nuevo club. Incluso al no sumar minutos en la primera fecha, puede buscar club en la Liga de Primera.

¿Qué pasó con Matías Fracchia?

Según informaron en Vistazo Deportivo hubo problemas internos que le pasaron la cuenta a Matías Fracchia. Lo que llevó a un importante conflicto con sus compañeros en Coquimbo Unido.

En el espacio deportivo detallaron que todo comenzó cuando no fue convocado para la Supercopa. “Cuando no viajó, él acusó que tenía problemas familiares. Después se supo que la polola llegaba de Brasil y que el bus llegaba tarde, y no se pudo subir al bus”, alertaron.

“En el club no le creyeron. A mi me dijeron que hubo actitudes que no le gustaron al plantel. Lo que llamó la atención que en una instancia tan importante (Supercopa), él decidió no ir a recibir la medalla. Se decidió por cortar lo sano”, recalcaron. Por lo que ahora solo resta la oficialización.