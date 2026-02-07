Se salvó Torino: Guillermo Maripán marca ante la Fiorentina y suma punto clave en la Serie A

Guillermo Maripán se transformó en el héroe del Torino. El seleccionado nacional fue clave en la visita a la Fiorentina y logró rescatar un punto que puede ser de oro en el cierre de la temporada de la Serie A.

Tras ser suplente en la Copa Italia a mitad de semana, el formado en Universidad Católica volvió a ser titular en el cuadro del “Toro”. El defensa de un metro 93 fue uno de los puntos más altos en la visita al estadio Artemio Franchi.

Pero su minuto de gloria llegó en los descuentos y cuando la Fiorentina acariciaba un triunfo que lo sacaba del fondo de la tabla. El marcador lo abrió para Torino el volante Cesare Casadei a los 26 minutos. Pero luego con goles de Manor Salomon (51’) y Moise Kean (57’), el cuadro viola se puso en ventaja y hasta los últimos segundos mantuvo la ventaja sobre Torino.

Maripán se transforma en héroe del Torino

Sin embargo, en el 94’ apareció Guillermo Maripán que con certero cabezazo superó a David De Gea y desató los festejos de los forasteros. Aprovechando su buen juego aéreo, el seleccionado logró sacar ventajas y la clavó ángulo sumando un punto de oro.

“Regresó a la titularidad. Se redimió con un cabezazo para poner el 2-2. Una bendición”, recalcaron en Toro News donde lo puntuaron con nota 6. Por su parte, el estratega reconoció el esfuerzo de Maripán y de todo el equipo para no bajar los brazos hasta el pitazo final.

“Tengo que felicitar a los chicos. Veníamos de un partido de Copa hace muy poco tiempo. Pasamos momentos difíciles ante Fiorentina. Pero me impresionó el deseo y la determinación con la que el equipo se recuperó”, rescató Marco Baroni a Sky.

Con este resultado Torino se ubica 13° en la Serie A con 27 unidades. Mientras que Fiorentina sigue 17° con 18 puntos, los mismos que el Lecce de Matías Pérez y a tres del Pisa de Felipe Loyola. Por lo que todo puede pasar en la recta final de temporada.