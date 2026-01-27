“¡Gracias, Guillermo!”: Destacan lindo gesto de Maripán tras los incendios

Nadie ha podido quedar indiferente a la tragedia de los incendios que afectaron a las regiones del Biobío y Ñuble, donde fallecieron 20 personas y se cuentan más de dos mil viviendas destruidas.

Mientras Erick Pulgar y Arturo Vidal salen en ayuda de los damnificados y van a aportar con casas para quienes perdieron todos, Guillermo Maripán también entrega su apoyo a las víctimas.

En su caso, ayudó apadrinando a un perro que quedó abandonado después de los incendios. Se trata de un pastor alemán que fue encontrado en medio de las labores de ayuda y que su familia no lo quiso de vuelta.

“Aquí estamos con el perrito que rescatamos de los incendios, pero no lo quiso recibir su familia. Lo vamos a llevar a la veterinaria porque tiene algunos daños en sus patitas”, dijeron de la Fundación Huellas Unidas. Y el caso llegó al jugador de la Roja y el Torino.

“Con tu apoyo…”: Destacan gesto de Guillermo Maripán con perrito abandonado tras los incendios

Este lunes, la Fundación Huellas Unidas informó que “Pastorcito tiene Padrino. ¡Muchas gracias, Guillermo! Con tu apoyo podrán llevarse a cabo exámenes de rutina, radiografía y estadía en clínica veterinaria”.

“Luego de escapar de los incendios y que su familia lo rechazara, ya era hora de tener una vida digna y feliz”, sumaron. Así, todos los gastos de la recuperación del perrito serán cubiertos por Guillermo Maripán, a la espera de que pueda encontrar un hogar definitivo.

