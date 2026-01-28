Colo Colo ha hecho noticia en los últimos días por sus movimientos en el mercado de fichajes del fútbol chileno. Además de las salidas, el Cacique también ha estado buscando nombres para un puesto que ha generado debate: el arco.

A pesar de tener a Fernando De Paul y del prometedor debut de Gabriel Maureira, Fernando Ortiz no está conforme y presiona por otro más. Una situación por la que este miércoles el nuevo capitán albo decidió sacar la voz con un claro mensaje.

El Tuto, que ha portado la jineta en los primeros amistosos de pretemporada, habló en conferencia de prensa sobre los rumores de un nuevo portero para el Cacique. Y si bien no le cerró la puerta, sí enfatizó en que los actuales tienen con qué ganarse un lugar.

El aviso de Fernando De Paul a Colo Colo por sus arqueros

Fernando de Paul dio este miércoles su primera conferencia de prensa como capitán de Colo Colo. El Tuto tenía claro que los rumores de un nuevo arquero serían tema, por lo que fue dejando muy clara su postura al respecto con cada punto por el que se le consultó.

Fernando De Paul le dio su respaldo a los actuales arqueros de Colo Colo. Foto: Colo Colo.

La primera pregunta llegó sobre los jóvenes que fueron parte de la pretemporada, Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira, los que sumaron minutos en la gira por Uruguay. “Estamos todos trabajando de muy buena manera. Ya del año pasado que estamos con Edu, Gabo y Santi trabajando con el profe. Quedó demostrado también en Uruguay cuando le tocó a Gabo, los que le tocó a Edu que no fueron televisados y lo hizo de buena manera“.

Tras ello, Fernando De Paul advirtió que el arco de Colo Colo no es para cualquiera. “Estar acá no sé si es difícil, pero tiene una exigencia. Representa mucho en el país y hay que estar preparado. Aquí es donde queremos estar, es un privilegio estar acá“.

Fue ahí que el Tuto fue consultado por su rol esta temporada y si Fernando Ortiz le confirmó que sería el 1. “Eso es algo que en cada puesto hay que ganárselo día a día. El técnico te puede decir o dar confianza pero tienes que demostrarlo porque hay mucha competencia entre nosotros y hay que prepararse para el fin de semana“.

Minutos más tarde llegó la pregunta más esperada: su visión sobre la posible llegada de un nuevo arquero en Colo Colo. “Me siento bien, he trabajado mucho para este momento. Hago todo para aprovecharlo, después lo que se hable de jugadores siempre va a pasar y más en un arranque de temporada“.

Finalmente y en esa misma línea, el portero enfatizó en que esto “son decisiones que toma el cuerpo técnico, si creen que es necesario o no, junto a los dirigentes. Es así“.

Fernando De Paul deja en claro que Colo Colo ya tiene arqueros para la temporada 2026. El Tuto le advierte al Cacique que, más allá de si llega o no otro más, sus actuales guardametas están listos para lo que sea.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Mientras buscan un nuevo arquero, Fernando De Paul y Colo Colo se enfocan en lo que será el debut en la Liga de Primera 2026. Este sábado 31 de enero el Cacique visita a Deportes Limache en Valparaíso a partir de las 12:00 horas.

