Después de una larga espera por fin Colo Colo ya puede contar con Lautaro Pastrán como flamante refuerzo. Pese a que fue oficializado hace varios días, hubo uno líos contractuales que resolver antes de dar por sentada su llegada al club.

En su presentación como nuevo jugador del Cacique el atacante se fijó sus objetivos grupales y personales, en donde además aprovechó de describirse como futbolista.

Además y como buen hombre de pocas palabras, al argentino se bastaron apenas tres de estas para decir lo que le puede aportar al club en este nuevo desafío en su carrera.

Lautaro Pastrán es presentado en Colo Colo

El argentino nacionalizado chileno partió diciendo que “el objetivo es ser campeón, pero como mínimo hay que clasificar a una Copa Libertadores. En lo personal quiero disfrutar, jugar, rendir y demostrar en esta oportunidad que me llegó”.

“Hoy tuve mi primer entrenamiento, que fue diferenciado. El año pasado tuvimos muchos partidos cada tres días, por lo que vengo a este desafío con mucho compromiso y con ganas de jugar”, agregó.

Lautaro Pastrán se suma como una nueva arma en ofensiva para Colo Colo. | Foto: Photosport.

Sobre lo que le puede sumar al plantel, el atacante en tres simples palabras aseguró que “puedo aportar verticalidad”.

“Me gusta agarrar la pelota y encarar, llevar la pelota y empujar al equipo hacia adelante. Y sin pelota me gusta presionar mucho”, añadió.

Para cerrar, Pastrán aseguró que “Colo Colo es un club grande de Chile. Ya me tocó jugar en el más grande de Ecuador con la Liga de Quito y ahora me toca jugar en el más grande Chile.

Los números con que llega Lautaro Pastrán al Cacique

En el pasado 2025 Pastrán disputó con la camiseta de Liga Universitaria de Quito un total de 46 partidos, donde anotó dos goles y dio seis asistencias en 1779 minutos de acción. Esta será su segundo paso por el Chile tras militar en dos ocasiones en Everton de Viña del Mar.