Fecha y rival confirmado: Colo Colo entrega detalles de la Noche Alba solidaria

Colo Colo tendrá una Noche Alba más que especial en este 2026. Esto debido a que el foco no será tan solo la presentación de los nuevos refuerzos, sino que también se buscará recaudar fondos para ayudar a los damnificados en la región del Biobío.

Durante el mes de enero se registraron devastadores incendios forestales y que dejaron más de tres mil casas afectadas y miles de familias afectadas. Por lo que hasta Arturo Vidal decidió mandar ayuda y confirmó que entregó casas para quienes lo perdieron todo.

ver también Lautaro Pastrán pone a Colo Colo por encima de la Roja: “Cuando llegó la propuesta ni pensé en la selección”

Por lo mismo, en Colo Colo decidieron sumarse a la campaña y confirmaron que esta próxima semana habrá un nuevo amistoso para juntar ayuda. Lo que ya ha comenzado el Club Social y donde el centro de acopio es el Estadio Monumental.

¿Cuándo será la Noche Alba 2026?

Según indicó Aníbal Mosa la nueva edición de la Noche Alba será la segunda semana de febrero. “Queremos desarrollarlo. La idea nació del Club Social y de Blanco y Negro. Estamos pensando en el próximo miércoles 11 de febrero. Hemos adelantado algunos trabajos y reuniones con la delegación presidencial”, adelantó en la presentación de este miércoles de Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid.

ver también Tras llegada de Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid: Colo Colo confirma que quiere más refuerzos

Tras ello, reveló el rival de dicha jornada y la fecha para la venta de entradas. Por lo que se espera la presentación de diversos artistas para entregar la parrilla completa al evento a realizarse en el Estadio Monumental.

Aníbal Mosa confirmó la Noche Alba solidaria para el 11 de febrero. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Publicidad

Publicidad

“El equipo a enfrentar sería Unión Española. También estamos preparando un show para poder ayudar a la gente del Biobío. De aquí al viernes, tendríamos una pauta y las personas confirmadas para trabajar en este evento solidario”, recalcó.