Tras llegada de Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid: Colo Colo confirma que quiere más refuerzos

En ByN confirmaron que aún queda una conversación con Fernando Ortiz para buscar una última carta para reforzar el equipo.

Por Felipe Pavez Farías

Colo Colo aún busca nuevos refuerzos
Colo Colo sumó dos nuevos nombres para el plantel 2026. Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid se sumaron este miércoles al Popular. Lo que cae como anillo al dedo para Fernando Ortiz que tiene nuevas variantes y que hasta podrían debutar este sábado ante Everton. 

Por lo que se suman a Javier Méndez, Matías Fernández, Maximiliano Romero y Joaquín Sosa. El tema es que en ByN no cierran la puerta de contrataciones y recalcaron que existe la chance de sumar un último nombre. 

El oscuro panorama de Fernando Ortiz en Colo Colo: “Podría haber una decisión radical…”

Los hinchas tienen que estar tranquilos. Nosotros no damos por cerrado el plantel todavía”, enfatizó Aníbal Mosa en la presentación de Pastrán y Madrid. “Queremos tener una conversación con el directorio. Vamos a citarlo para conversar sobre está situación. Mientras tengamos espacio y fecha, el plantel sigue abierto. Queremos tener el mejor equipo posible”, complementó. 

Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid fueron presentados como nuevos refuerzos de Colo Colo. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Por su parte Daniel Morón apuntó a que ahora empieza a correr el reloj ya que se acerca el cierre del mercado de fichajes. Ante esto se vivirán horas claves para las últimas contrataciones, lo que podría ser en el arco o en el mediocampo. 

“Hemos traído muy buenos jugadores. Hemos ido conversando con el técnico, en base a las salidas. A medida que hemos viendo necesidades en el plantel, tratamos de ir en búsqueda de eso. Estamos en nuestra última etapa. Pero nos quedan dos semanas, hasta el 19 de febrero, y todavía puede aparecer una opción por delante”, recalcó. 

Mati Fernández a los hinchas de Colo Colo por difícil momento: “Apoyar en las buenas y las malas”

Mati Fernández a los hinchas de Colo Colo por difícil momento: “Apoyar en las buenas y las malas”

¿Cuándo juega Colo Colo? 

Fernando Ortiz enfrentará un partido clave este sábado cuando recibe a Everton. El duelo será en el Estadio Monumental este 7 de febrero a las 20:30 horas. Colo Colo está obligado a ganar y una nueva derrota podría ser determinante en el futuro del “Tano” en el cargo. 

