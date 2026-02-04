Colo Colo sumó dos nuevos nombres para el plantel 2026. Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid se sumaron este miércoles al Popular. Lo que cae como anillo al dedo para Fernando Ortiz que tiene nuevas variantes y que hasta podrían debutar este sábado ante Everton.
Por lo que se suman a Javier Méndez, Matías Fernández, Maximiliano Romero y Joaquín Sosa. El tema es que en ByN no cierran la puerta de contrataciones y recalcaron que existe la chance de sumar un último nombre.
ver también
El oscuro panorama de Fernando Ortiz en Colo Colo: “Podría haber una decisión radical…”
“Los hinchas tienen que estar tranquilos. Nosotros no damos por cerrado el plantel todavía”, enfatizó Aníbal Mosa en la presentación de Pastrán y Madrid. “Queremos tener una conversación con el directorio. Vamos a citarlo para conversar sobre está situación. Mientras tengamos espacio y fecha, el plantel sigue abierto. Queremos tener el mejor equipo posible”, complementó.
Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid fueron presentados como nuevos refuerzos de Colo Colo. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport
Por su parte Daniel Morón apuntó a que ahora empieza a correr el reloj ya que se acerca el cierre del mercado de fichajes. Ante esto se vivirán horas claves para las últimas contrataciones, lo que podría ser en el arco o en el mediocampo.
“Hemos traído muy buenos jugadores. Hemos ido conversando con el técnico, en base a las salidas. A medida que hemos viendo necesidades en el plantel, tratamos de ir en búsqueda de eso. Estamos en nuestra última etapa. Pero nos quedan dos semanas, hasta el 19 de febrero, y todavía puede aparecer una opción por delante”, recalcó.
ver también
Mati Fernández a los hinchas de Colo Colo por difícil momento: “Apoyar en las buenas y las malas”
¿Cuándo juega Colo Colo?
Fernando Ortiz enfrentará un partido clave este sábado cuando recibe a Everton. El duelo será en el Estadio Monumental este 7 de febrero a las 20:30 horas. Colo Colo está obligado a ganar y una nueva derrota podría ser determinante en el futuro del “Tano” en el cargo.