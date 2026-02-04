Es tendencia:
Colo Colo

El oscuro panorama de Fernando Ortiz en Colo Colo: “Podría haber una decisión radical…”

El técnico del Cacique está entre la espada y la pared. Aseguran que una parte importante de la directiva lo quiere fuera.

Por Jose Arias

Sólo se oscurece la situación de Fernando Ortiz en Colo Colo.
En Colo Colo se sufre el inicio de la Liga de Primera 2026. Esto, debido al mal comienzo que tuvo el equipo en su debut, ante Deportes Limache. Uno de los principales apuntados es el técnico albo, Fernando Ortiz.

El DT argentino tuvo el respaldo de la directiva una vez terminado el torneo pasado. Esto, pese a que no consiguió el objetivo mínimo que se le pidió a su llegada, clasificar a una copa internacional.

Es decir, pese a que los resultados no se dieron, en Colo Colo primó una lógica tanto económica como de continuidad, con el fin de darle una oportunidad más a Fernando Ortiz. Pero, la paciencia tiene un límite y se estaría llegando a él.

Cuentan la molestia interna que se generó con Fernando Ortiz

No sería una cosa unánime, pero sí empieza a sentirse en la interna. La dirigencia de Blanco y Negro estaría dividida en cuanto a la continuidad de Fernando Ortiz, tras la debacle en el duelo ante Deportes Limache.

Según contó Edson Figueroa en Metrópolis AM de Radio La Clave, habría varios directivos que estarían pensando en sacar al Tano de la banca. “Por lo contundente y la forma de la derrota ante Limache, hubo dirigentes que alzaron la voz y que dijeron que no podía seguir“, empezó relatando el periodista.

“Hablamos de un hecho: hubo dirigentes que aseguraron que Ortiz no podía seguir. Eso sí, hubo otros que decían que esto recién empieza, que era muy precipitado. No fue un tema de una reunión, pero sí conversación de pasillo”, añadió.

Hay muchos incrédulos con Ortiz y repiten un discurso: ‘Limache hizo lo mismo del año pasado, te ganaron de la misma manera, ¿cómo no ve los partidos’. Ese fue uno de los discursos que se instaló (el día del partido) en Viña del Mar. Por ende, sí está cuestionado y un mal resultado ante Everton podría llevar a una decisión radical“, cerró Edson Figueroa.

¿Cómo va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?

