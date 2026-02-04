Colo Colo empieza a armarse con más nombres de cara al torneo que está en sus inicios. La Liga de Primera será el principal torneo en el que los albos pondrán sus fichas y es por eso que recurren al mercado de fichajes sin pensar en nombres rimbombantes.

Álvaro Madrid parece estar por caer. Ya pasó los exámenes previos a los que se tienen que someter todos los nuevos nombres en los equipos y este miércoles podría ser presentado.

Pareciera que con eso es suficiente, pero no. Al parecer, Colo Colo tiene la intención de ir por más nombres en el actual mercado, considerando el pésimo comienzo que se tuvo ante Deportes Limache.

Sueltan que van por más

Así lo aseguró uno de los periodistas que más saben de temas sobre Colo Colo, Edson Figueroa, quien reflexionó sobre los fichajes albos y no descarta que sigan sumándose nombres en Macul.

“No me atrevería a decir que están cerrados los fichajes en Colo Colo. En las últimas horas el Club Social y Deportivo llamó a una reunión extraordinario de directorio, con varios temas importantes (…) Uno de los puntos fue evaluar el presupuesto asignado en 2026, justamente para ver la posibilidad de ir por más refuerzos“, aseguró Edson Figueroa en Metrópolis AM de Radio La Clave.

“Veremos cual es la posición de las otras partes. Sabemos que Aníbal Mosa siempre ha sido llano a traer futbolistas. Pero, me parece que Colo Colo podría ir por un refuerzo más“, agregó.

“A mí me parece, de todas formas, que Pablo Ruiz, con la llegada de Álvaro Madrid, queda descartado“, cerró el periodista.

Álvaro Madrid será albo | Photosport

¿Cómo va Colo Colo en la Liga de Primera 2026?

