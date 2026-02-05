Aníbal Mosa fue claro al señalar, en la presentación de Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid, que el plantel de Colo Colo no está cerrado y que se buscará un nuevo refuerzo para esta temporada.

No habían más luces sobre esto, pero la posición que busca reforzar Fernando Ortiz es la delantera. Específicamente, con un puntero que complemente la llegada de Pastrán.

“La posición que están buscando es la de un extremo derecho. Esa es la prioridad, es donde siente que Colo Colo está flaco porque llegó Pastrán por el otro lado”, señalaron en Radio ADN.

Información que complementó en sus redes el periodista de aquella casa radial, Cristián Alvarado: “ByN fijó para el próximo martes la reunión de directorio extraordinaria. Tema principal la llegada de un nuevo refuerzo”.

Colo Colo va a la carga por un último refuerzo

¿Colo Colo busca un jugador chileno o extranjero?

En Colo Colo prácticamente no han desembolsado dinero en este mercado de pases. Jugadores libres, préstamos, 80 mil dólares por Javier Méndez y 200 mil por Álvaro Madrid fueron las negociaciones.

Por lo mismo es que se espera que puedan dar un golpe en este mercado tan austero con un jugador importante, que sea capaz de cambiarle la cara al Cacique en ofensiva.

Aún Colo Colo tiene disponible un cupo de extranjero, ya que solamente hay cinco foráneos en el plantel: Joaquín Sosa, Javier Méndez, Claudio Aquino, Javier Correa y Maximiliano Romero.

Eso sí, en caso de llegar un extranjero, deben considerar que solamente pueden haber cinco en cancha según el reglamento que establece la ANFP.

