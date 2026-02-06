Este fin de semana marcará un importante hito para Colo Colo. Después de su duro debut, el Cacique recibe a Everton en la segunda fecha de la Liga de Primera, en un duelo que estará marcado por los nuevos torniquetes con reconocimiento facial en el Estadio Monumental.

Los incidentes ocurridos en la temporada 2025, que terminaron con la muerte de tres hinchas dentro y fuera de la Ruca, hicieron entender a la dirigencia que había que invertir en los accesos. Instalados en todos los ingresos al recinto, el club apuesta por un cambio total para dar la pelea contra la delincuencia al interior.

Ya con dos semanas en la que los hinchas debieron adquirir entradas con la obligación de estar enrolados en el sistema, ahora la preocupación es que todo funcione bien en el gran día. Es por ello que el club tomó una importante decisión para facilitar las cosas.

Colo Colo listo para estrenar los torniquetes y el reconocimiento facial en el Monumental

Colo Colo debuta como local en la Liga de Primera 2026 con una novedad en su casa. El Cacique estrena los torniquetes con reconocimiento facial en los accesos del Estadio Monumental en un día que promete ser histórico.

Colo Colo tendrá torniquetes con reconocimiento facial en el ingreso al Estadio Monumental. Foto: Colo Colo.

El club sabe que la implementación de un sistema como este siempre trae problemas. Es por ello que para no complicarse, ha tomado la decisión de abrir sus puertas un poco antes de lo habitual.

El duelo de Colo Colo contra Everton está programado para las 20:30 horas de este sábado 7 de enero. No obstante, según informó el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores de Radio ADN, el Cacique abrirá el acceso a los hinchas un largo rato antes.

Para ser exactos, será a las 15:00 horas que el Estadio Monumental planea abrir las puertas para que los hinchas vayan teniendo sus primeras experiencias con este nuevo sistema. Con ello, buscan que quienes tengan inconvenientes puedan solucionarlos con tiempo.

Cabe recordar que, a diferencia de los ingresos anteriores con control de tickets en los cordones previo al recinto, este será solo cono el rostro. Esto acorta el proceso a unos seis segundos por persona, por lo que se espera que esto facilite las cosas para todos.

Colo Colo está a horas de estrenar sus nuevos torniquetes con reconocimiento facial en el Estadio Monumental. La Ruca da un paso clave y se renueva, por lo menos en sus accesos, para darle una mejor experiencia a los hinchas.

