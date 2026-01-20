“Tu cara será tu entrada”: Colo Colo inicia registro facial para sus hinchas

Colo Colo se prepara para el inicio de la Liga de Primera y también para una importante novedad en el Estadio Monumental. Para 2026, los albos implementarán un nuevo sistema de seguridad para sus partidos.

Se trata de un sistema de reconocimiento facial para el ingreso a los encuentros que se disputen en Macul. Al Monumental ya empezaron a llegar los 136 torniquetes que se instalarán en todos los sectores del estadio, y que permitirán el ingreso rápido y seguro al recinto.

En redes sociales, el Cacique ya informó el inicio del registro que deben completar los hinchas. “En el Monumental, tu cara será tu entrada. Enrólate con anticipación en nuestro nuevo sistema de identificación facial“, anunciaron.

¿Cómo hacerlo? Los hinchas deben ingresar a facialcolocolo.eleventickets.com para crear una cuenta, iniciar sesión y comenzar el registro facial, que exige el uso de la cámara del celular. Al mismo tiempo, se debe subir una fotografía de la cédula de identidad para completar el proceso.

¿Cuándo juega Colo Colo en el Monumental?

El debut de este novedoso sistema de seguridad será el sábado 7 de febrero, cuando Colo Colo enfrente a Everton en el Monumental por la segunda fecha de la Liga de Primera. La primera fecha es contra Deportes Limache en Valparaíso.

Los 136 torniquetes que permitirán el ingreso con control biométrico se distribuirán en todo el estadio: habrá 31 en las tribunas Océano y Cordillera, 12 en los codos Lautaro, Galvarino, Tucapel y Caupolicán, y 16 en la galería Arica. Además, Magallanes tendrá 10 más.

