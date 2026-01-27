Después de un paso en el que no le fue como esperaba, Damián Pizarro deja Europa para volver a Sudamérica. El delantero regresa al continente y, después de haber estado a un paso de Colo Colo, seguirá con su carrera en Argentina junto a Racing.

El atacante terminó anticipadamente su préstamo con Le Havre de Francia y negoció con Udinese de Italia una salida ante los pocos minutos que tuvo. En el Cacique lo buscaron, pero el técnico Fernando Ortiz le bajó el pulgar y lo terminó dejando con las ganas.

Sin embargo, apenas se cayó su retorno a Colo Colo, el apodado Haaland de Macul recibió un llamado desde el otro lado de la cordillera. Después de días de rumores, este martes finalmente se hizo oficial su arribo a la Academia, donde tratará de relanzar una carrera que se frenó en el extranjero.

Damián Pizarro ya es jugador de Racing

La carrera de Damián Pizarro comienza una nueva etapa, ahora en el fútbol argentino. El delantero fue anunciado como el nuevo refuerzo de Racing de Avellaneda, donde tendrá enormes desafíos durante la temporada 2026.

Damián Pizarro utilizará la camiseta 14 de Racing. Foto: Racing.

A través de sus redes sociales, el elenco trasandino confirmó el arribo del atacante, quien utilizará la camiseta 14. “El delantero chileno de 20 años llega a préstamo desde Udinese, por un año y sin cargo“.

En Racing están entusiasmados con lo que pueda hacer Pizarro en la temporada 2026 y así se lo hicieron saber de inmediato al verlo con su indumentaria. “Te queda hermosa, Damián“.

En su llegada al club, el delantero fue recibido por el presidente Diego Milito y el técnico Gustavo Costas, quien lo conoce desde que estuvo en Chile. Testigo de lo que puede dar, el DT le pone sus fichajes a pesar de reconocer que era lo que podían traer por el dinero que les queda.

Eso sí, para verlo en la cancha habrá que esperar algunos días más. Este miércoles el cuadro argentino enfrenta a Rosario Central, duelo para el que el chileno no fue convocado.

Damián Pizarro ya es refuerzo de Racing y le da inicio a una aventura que, ruega, le permita volver a ser el de antes. El delantero no pudo convencer en Europa y vuelve a Sudamérica a tomar el ritmo que le permita dar el salto definitivo.

¿Cuándo y a qué hora puede debutar Damián Pizarro en Racing?

Fuera del partido con Rosario Central, Damián Pizarro apunta a hacer su debut con Racing en la tercera fecha del torneo argentino. El lunes 2 de febrero a partir de las 19:45 horas la Academia visitará a Tigre con el chileno buscando sumar sus primeros minutos.