Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol argentino

Damián Pizarro evoca al Chupete Suazo al llegar a Racing: jugará con el número 26

El delantero chileno decidió utilizar la camiseta número 26 en Racing, uno que fue muy tradicional en Chile gracias al Chupete.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Pizarro decidió usar la camiseta número 26, tal como lo hacía Suazo en sus clubes
© ESPNPizarro decidió usar la camiseta número 26, tal como lo hacía Suazo en sus clubes

Damián Pizarro se sometió a los exámenes médicos de rigor antes de ser presentado en Racing Club y se pudo ver con la indumentaria oficial del elenco trasandino.

De hecho, a muchos chilenos les llamó la atención el número que escogió para esta aventura en el cuarto club de su carrera, tras los pasos por Colo Colo, Udinese y Le Havre.

Como la número 9 estaba ocupada por la figura del equipo, Adrián Martínez, el joven ariete decidió que en este paso por el fútbol trasandino ocupará la camiseta con el dorsal 26.

Un número bastante especial para los delanteros nacionales, pues fue la utilizó Humberto Suazo en su paso por Colo Colo y también en Monterrey, por lo que tiene un peso muy grande.

Damián Pizarro se une al equipo de Gustavo Costas

Los hinchas de Racing pedían un número 9 que pudiera hacerle sombra a Maravilla Martínez. El año pasado Adrián Balboa fue el suplente, pero no estuvo a la altura.

Entienden ahora que se trata un un futbolista con proyección, que en el fútbol argentino puede recuperar su mejor versión, esa que lo hizo emigrar con 18 años a Europa.

Publicidad
Gustavo Costas confirma a Damián Pizarro en Racing con esta frase: “Era lo que podíamos traer”

ver también

Gustavo Costas confirma a Damián Pizarro en Racing con esta frase: “Era lo que podíamos traer”

Racing enfrentará como local este miércoles a Rosario Central, de Jorge Almirón. Es casi imposible que el DT Gustavo Costas considere a Pizarro para ese duelo, pues no tiene ningún entrenamiento con sus compañeros.

Su estreno podría llegar la próxima semana, ante Tigre como visitante, cuando se enfrenten el día lunes.

Lee también
Damián Pizarro ya está en Argentina para ser refuerzo de Racing
Internacional

Damián Pizarro ya está en Argentina para ser refuerzo de Racing

Costas confirma a Damián Pizarro en Racing: "Era lo que podíamos traer"
Internacional

Costas confirma a Damián Pizarro en Racing: "Era lo que podíamos traer"

Tras confirmar fichaje en Racing: El exigente entrenamiento de Pizarro
Mercado de fichajes 2026

Tras confirmar fichaje en Racing: El exigente entrenamiento de Pizarro

"Le está faltando...": la crítica de Juvenal Olmos a Rossel en la UC
Universidad Católica

"Le está faltando...": la crítica de Juvenal Olmos a Rossel en la UC

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo