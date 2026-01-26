Damián Pizarro se sometió a los exámenes médicos de rigor antes de ser presentado en Racing Club y se pudo ver con la indumentaria oficial del elenco trasandino.

De hecho, a muchos chilenos les llamó la atención el número que escogió para esta aventura en el cuarto club de su carrera, tras los pasos por Colo Colo, Udinese y Le Havre.

Como la número 9 estaba ocupada por la figura del equipo, Adrián Martínez, el joven ariete decidió que en este paso por el fútbol trasandino ocupará la camiseta con el dorsal 26.

Un número bastante especial para los delanteros nacionales, pues fue la utilizó Humberto Suazo en su paso por Colo Colo y también en Monterrey, por lo que tiene un peso muy grande.

Damián Pizarro se une al equipo de Gustavo Costas

Los hinchas de Racing pedían un número 9 que pudiera hacerle sombra a Maravilla Martínez. El año pasado Adrián Balboa fue el suplente, pero no estuvo a la altura.

Entienden ahora que se trata un un futbolista con proyección, que en el fútbol argentino puede recuperar su mejor versión, esa que lo hizo emigrar con 18 años a Europa.

Publicidad

Publicidad

ver también Gustavo Costas confirma a Damián Pizarro en Racing con esta frase: “Era lo que podíamos traer”

Racing enfrentará como local este miércoles a Rosario Central, de Jorge Almirón. Es casi imposible que el DT Gustavo Costas considere a Pizarro para ese duelo, pues no tiene ningún entrenamiento con sus compañeros.

Su estreno podría llegar la próxima semana, ante Tigre como visitante, cuando se enfrenten el día lunes.