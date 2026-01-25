Damián Pizarro será jugador de Racing para la temporada 2026. Después de terminar su préstamo en Le Havre y ser rechazado por Colo Colo, el delantero de 20 años busca renacer en Sudamérica.

El misterio del futuro del atacante llegó a su fin este fin de semana. Gustavo Costas, DT de Racing, confirmó el fichaje. “Es un chico de 20 años. Un 9 muy potente, apareció a los 18 años muy bien. Jugador con una característica bien de 9. Fuerte, que todavía le falta…“, relató.

“Es una carta que tienes que jugar. Por la economía de Racing, lo que podíamos traer era él“, señaló también.

Este domingo, Damián Pizarro cruzó la cordillera y llegó a Buenos Aires para firmar por Racing. Dentro de las próximas horas debería hacerse los exámenes médicos para luego ser presentado en la Academia.

Damián Pizarro vuelve a Sudamérica | Photosport

ver también Gustavo Costas confirma a Damián Pizarro en Racing con esta frase: “Era lo que podíamos traer”

¿Cuándo debutaría Damián Pizarro en Racing?

Racing debutó en el torneo argentino este sábado 24 de enero con una derrota frente a Gimnasia. En la próxima fecha, chocará contra Rosario Central de Vicente Pizarro el miércoles 28.

Publicidad

Publicidad

Gustavo Costas deberá tomar una decisión sobre cuándo contar con Damián Pizarro, quien no suma acción en cancha desde el 5 de octubre de 2025, cuando sumó 13 minutos en el duelo entre Le Havre y Stade Rennes.