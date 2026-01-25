Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Internacional

Todo listo: Damián Pizarro ya está en Argentina para ser refuerzo de Racing

Damián Pizarro será jugador de Racing. El delantero formado en Colo Colo ya cruzó la cordillera para firmar por su nuevo club.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Damián Pizarro ya está en Argentina
© ESPNDamián Pizarro ya está en Argentina

Damián Pizarro será jugador de Racing para la temporada 2026. Después de terminar su préstamo en Le Havre y ser rechazado por Colo Colo, el delantero de 20 años busca renacer en Sudamérica.

El misterio del futuro del atacante llegó a su fin este fin de semana. Gustavo Costas, DT de Racing, confirmó el fichaje. “Es un chico de 20 años. Un 9 muy potente, apareció a los 18 años muy bien. Jugador con una característica bien de 9. Fuerte, que todavía le falta…“, relató.

“Es una carta que tienes que jugar. Por la economía de Racing, lo que podíamos traer era él“, señaló también.

Este domingo, Damián Pizarro cruzó la cordillera y llegó a Buenos Aires para firmar por Racing. Dentro de las próximas horas debería hacerse los exámenes médicos para luego ser presentado en la Academia.

Damián Pizarro vuelve a Sudamérica | Photosport

Damián Pizarro vuelve a Sudamérica | Photosport

Gustavo Costas confirma a Damián Pizarro en Racing con esta frase: “Era lo que podíamos traer”

ver también

Gustavo Costas confirma a Damián Pizarro en Racing con esta frase: “Era lo que podíamos traer”

¿Cuándo debutaría Damián Pizarro en Racing?

Racing debutó en el torneo argentino este sábado 24 de enero con una derrota frente a Gimnasia. En la próxima fecha, chocará contra Rosario Central de Vicente Pizarro el miércoles 28.

Publicidad

Gustavo Costas deberá tomar una decisión sobre cuándo contar con Damián Pizarro, quien no suma acción en cancha desde el 5 de octubre de 2025, cuando sumó 13 minutos en el duelo entre Le Havre y Stade Rennes.

Lee también
Costas confirma a Damián Pizarro en Racing: "Era lo que podíamos traer"
Internacional

Costas confirma a Damián Pizarro en Racing: "Era lo que podíamos traer"

Tras confirmar fichaje en Racing: El exigente entrenamiento de Pizarro
Mercado de fichajes 2026

Tras confirmar fichaje en Racing: El exigente entrenamiento de Pizarro

¡Batacazo! Pizarro llega a un grande para 2026
Mercado de fichajes 2026

¡Batacazo! Pizarro llega a un grande para 2026

“Nuestro objetivo es que no suframos todo lo que sufrimos el 2025”
Chile

“Nuestro objetivo es que no suframos todo lo que sufrimos el 2025”

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo