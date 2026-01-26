Poco a poco, se dieron las cosas para que Damián Pizarro se sumara como refuerzo a Racing Club. Sobre todo después de que Colo Colo finalmente optó por contratar al centrodelantero argentino Maximiliano Romero, un jugador que curiosamente tuvo un paso por la Academia.

Otro punto necesario para el arribo de Pizarro al Cilindro de Avellaneda fue la salida de un uruguayo que pasó por Deportes Antofagasta: Adrián Balboa, quien anotó siete goles en la Acadé. En los Pumas estuvo durante la campaña 2019. Convirtió tres dianas en 15 encuentros.

Su traspaso al Pari Nizhniy Novgorod le reportó un millón de euros a Racing. Y dejó una vacante que el staff técnico de Gustavo Costas llenará con el ariete surgido en las inferiores del Cacique. “Era lo que podíamos traer”, manifestó el experimentado DT sobre esta cesión del Udinese a los blanquicelestes.

Damián Pizarro llegó a los exámenes médicos con Daniel Béhar, mano derecha de Fernando Felicevich. (Captura ESPN).

Una frase que no disparó mucho las expectativas de los hinchas de Racing. Más bien lo contrario. Pero en el mercado a veces toca el fichaje más inesperado por diversas razones. Está pactado que Damián Pizarro firme su vínculo, que será de un año con opción de compra, por la misma tarde del 26 de enero. Y luego, se sume a las órdenes de Costas.

En materia de incorporaciones, el ex ariete del Le Havre de Francia no sería el último en llegar al Cilindro. El Inter Miami de Lionel Messi le provocó una dolorosa baja a Racing en esta ventana de traspasos: se llevó a Estados Unidos a Facundo Mura.

Facundo Mura dejó Racing Club, donde llegó en enero de 2022 desde Estudiantes de La Plata. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Racing Club busca un lateral derecho tras fichar a Damián Pizarro

El paso siguiente tras el fichaje de Damián Pizarro en Racing Club será encontrarle un sustituto a Mura, quien se sumó al equipo rosa de Estados Unidos. El ex marcador de punta de la Acadé llegó para suplir a un compatriota: Marcelo Weigandt, quien volvió a Boca Juniors.

Damián Pizarro anotó 12 goles en Colo Colo. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Aquel efecto dominó motiva a Racing a buscar un lateral derecho, puesto donde alguna vez escogió al chileno Óscar Opazo. Aunque el Torta jugó sólo nueve partidos allí antes de volver a Colo Colo. Por el momento, Costas sólo tiene a Tobías Rubio en esa zona.

Otros refuerzos que se suman al chileno Pizarro fueron Valentino Carboni, cedido desde el Inter de Milán de Italia; Matko Miljevic, quien se integró desde Huracán a la Acadé, aunque Agustín Almendra emigró al Necaxa de México.

Valentino Carboni, otro fichaje que hizo Racing Club. (Simone Arveda/Getty Images).

Damián Pizarro será un chileno más de la legión en la élite trasandina. El miércoles 28 de enero a las 19 horas es la fecha pactada para el partido de Racing frente a Tigre en el Cilindro de Avellaneda por la segunda fecha. El equipo de Costas perdió 2-1 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en el debut.

Revisa el compacto del triunfo de Gimnasia por 2-1 ante Racing en la Liga Profesional

Así va Racing Club en la tabla de la Liga Profesional de Argentina 2026

Racing Club comenzó la Liga Profesional de Argentina 2026 con una derrota y tiene 0 puntos en la tabla.