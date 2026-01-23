¿Cambia el formato? La fórmula para que el Inter Miami de Lionel Messi juegue la Copa Libertadores

La Copa Libertadores ya comenzó su rumbo en busca al nuevo campeón de la temporada 2026. La Conmebol realizó el sorteo de la fase previa donde equipos nacionales como Huachipato y O’Higgins ya tienen a sus rivales, mientras Coquimbo Unido y Universidad Católica esperan por la definición de la fase de grupos.

El tema es que ahora se metió un gigante de la MLS como el Inter Miami y mete presión para cumplir el último gran capricho: que Lionel Messi pueda jugar la Copa Libertadores. La “Pulga” hizo toda su campaña en Europa y prácticamente ni debutó en la liga trasandina. Por lo que nunca disputó el torneo y ahora a sus 38 años, todo hace indicar que se le cumplirá el deseo.

“Es un sueño. Hemos tenido reuniones con Conmebol. Ya lo hicieron los clubes mexicanos. Nos gustaría tener la oportunidad como campeón de la MLS. Merecemos un cupo”, reveló Jorge Mas, presidente del Inter Miami. Por lo que el empresario ya dejó la puerta abierta a está chance. El tema es cómo se modificarán los cupos y quién será el principal damnificado.

Messi podría decir presente en el Sánchez Rumoroso, El Teniente o el CAP de Talcahuano. ¿Qué tal?

El tema no pasa desapercibido en Conmebol, ya que Lionel Messi sigue siendo el gran representante del fútbol Sudamericano. Por lo mismo, en el canal Picado TV confirmaron que se hará un esfuerzo por el último “10”.

“Inter Miami con Lionel Messi va a jugar la Copa Libertadores”, indicaron tajantes. El tema ahora es definir cuándo será su participación. Y quiénes serán los damnificados ya que alguien va a perder un cupo.

Según explicaron en la señal deportiva, para está edición 2025 existen dudas sobre su participación. Ya se sortearon las fases previas y están los cupos completos. El tema es que el tiempo corre en contra ya que no sé sabe cuánto tiempo jugará Lionel Messi en Inter Miami, y sin su figura el equipo gringo pierde cualquier tipo de relevancia. Cabe consignar que Messi dijo que el Mundial 2026 sería el último en la selección y el retiro está a la vuelta de la esquina.

Por lo mismo, no se descarta una invitación especial. Tal como ocurrió en años anteriores con Boca Juniors y River Plate. Lo que también podría incluir en el cambio de formato, y hacerlo similar al que se implementará en la Copa del Mundo. También se contemplaría el retorno de los equipos mexicanos, lo que aumentará la cantidad de equipos. Ahora todo esto ya sería para disputar el torneo en 2027. Por lo que se avecinan horas claves.

