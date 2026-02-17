Colo Colo afina detalles para seguir con su racha positiva en la Liga de Primera, pero también saca conclusiones en el Inter Miami para el trabajo en el fútbol formativo. Todo se concretó mediante una visita del jefe técnico de las divisiones menores albas.

Las referencias son para Héctor Tapia, quien a través de su cuenta de Instagram difundió una visita que realizó a Estados Unidos para conocer el funcionamiento diario del club que alberga a un montón de estrellas. Entre otras, el argentino Lionel Messi, el español Sergio Busquets y el uruguayo Luis Suárez.

También está el charrúa Maximiliano Falcón, quien dejó un gran recuerdo en su paso por el estadio Monumental más allá de su sorpresiva salida rumbo a la Major League Soccer. “Agradecido por conocer y compartir la metodología del Inter de Miami”, escribió el Tito en su Instagram.

Maxi Falcón celebra junto a Lionel Messi en el Inter Miami. (Ezra Shaw/Getty Images)

“Conocer la ciudad deportiva y entender cómo se vive el día a día del club desde adentro fue una experiencia muy valiosa”, agregó el otrora centrodelantero del Cacique, quien también fue campeón como director técnico de la institución. Condujo al plantel a ganar la ansiada estrella 30.

Héctor Tapia intenta emular modelos internacionales para Colo Colo. (Javier Torres/Photosport).

Héctor Tapia le agradece a un ex Colo Colo tras su visita a Inter Miami

Gran parte de esa gira que hizo Héctor Tapia en el Inter Miami fue organizada por un ex ayudante técnico que tuvo Gustavo Quinteros en Colo Colo. Se trata de Leandro Stillitano, quien dejó el staff del argentino-boliviano para asumir un complicado desafío en Argentina.

Leandro Stillitano en Colo Colo. (Pedro Tapia/Photosport).

Stillitano tomó el mando de Independiente de Avellaneda, donde duró apenas ocho partidos. Luego de eso, se sumó al cuerpo técnico de Javier Mascherano en la selección de Argentina Sub 20. También acompañó al Jefecito rumbo al Inter Miami.

Leandro Stillitano en el Inter Miami. (Getty Images).

“Gracias Leandro, Bernardo, Rafael y Guillermo por su tiempo, la disposición y por compartir su forma de trabajo”, fue el texto con que Tito Tapia cerró su mensaje de gratitud por esta visita.