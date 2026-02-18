O’Higgins vuelve a disputar la Copa Libertadores. El elenco rancagüino retorna al torneo más importante del continente tras 4334 días, ahora buscan meterse en la fase de grupos. Tarea no menor ya que al frente tendrán al Bahía.

El cuadro brasileño es uno de los que más invirtió en este mercado de fichajes y en el Brasileirao es la quinta plantilla más cara con 105 millones de euros. Por lo que en el papel el elenco de Rogério Ceni tiene el favoritismo.

Pese a ello, en O’Higgins quieren dar el batacazo y preparan formación estelar para está jornada. “Muchas veces el partido de ida condiciona el de vuelta. Debemos imponer nuestras condiciones. Pero también tomaremos precauciones por la jerarquía del rival”, aseguró Bovaglio.

El árbitro de O’Higgins vs Bahía

Así las cosas también el encuentro por Copa Libertadores tendrá un condimento especial En esta ocasión el encuentro en el Estadio El Teniente el encargado de impartir justicia será Javier Alberto Feres. El árbitro uruguayo será el encargado de dirigir el duelo entre rancagüinos y brasileños.

Feres será el encargado de arbitrar O’Higgins vs Bahía

El tema es que su registro no es de los mejores y en Uruguay es uno de los árbitros más resistidos. A tal punto estuvo varios meses sin dirigir a Peñarol y Nacional por las constantes polémicas que protagonizó con los grandes del país charrúa.

En su haber acumula cuestionables cobros. En redes abundan registros de sus errores y donde el VAR fue su mayor aliado. Además protagonizó una fuerte pelea con Caruso Lombardi. “Te van a aplaudir. Negro de m…., jetón. No me voy a ir, mirá el VAR”, reclamó el entrenador argentino que vio la roja. Pero a los días después -hizo un mea culpa, por suerte- y ofreció disculpas públicas al juez de 36 años.

Ante las constantes críticas dentro y fuera de la cancha, Feres decidió iniciar una campaña para mejorar el apoyo en la salud mental que enfrentan sus colegas en el arbitraje.

“Las críticas forman parte del trabajo, sabemos cómo funciona, pero se olvidan de cómo se pueden tomar desde el punto de vista humano. Yo tengo una familia que me apoya y un trabajo estable con compañeros que me apoyan, y pude sobrellevar de buena manera esto”, expresó a 100% Deportes de Sport 890.

“Pero me pongo a pensar en compañeros y en otras personas que no están tan acompañadas ni tan contenidas y es un tema esto de la forma en cómo se trata tanto el periodismo como en las redes sociales. Me parece interesante tirar el tema arriba de la mesa, sobre todo con las cosas que han pasado a nivel mental con varios deportistas”, recalcó. Por lo que ahora se espera que demuestra su nivel en el encuentro de este miércoles.

