Tras una exigente fase preliminar, la Copa Libertadores 2026 entra en terreno clave con el estreno de los equipos chilenos. Huachipato y O’Higgins comienzan su camino con la misión de avanzar a la fase de grupos del máximo torneo continental.

Este martes arranca la participación nacional en la Fase 2, y el primero en saltar a la cancha será Huachipato para enfrentar al Carabobo. El miércoles será el turno de O’Higgins, que se medirán de locales con el Bahía, con el objetivo de sacar ventaja antes de ir a definir la llave a suelo brasileño.

¿Dónde ver O’Higgins vs. Bahía EN VIVO?

O’Higgins y Bahía juegan este miércoles 18 de febrero, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Codelco El Teniente, por la segunda fase de Copa Libertadores.

El partido entre Celestes y el conjunto Tricolor, será transmitido por televisión, en la señal de ESPN Premium y de manera online por streaming, a través de Disney+ , para usuarios previamente suscritos al plan Premium.

Pero atento, porque podrás ver GRATIS elpartido por Chilevisión en TV y de manera online , también a través de Youtube y Pluto TV.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN Premium

VTR: 166 (SD) – 860 (HD)

DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 241 (HD)*

CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD)

MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)

TU VES: 522 (HD)

ZAPPING: 100 (HD)*

Publicidad

Publicidad

ver también Huachipato vs. Carabobo: Horario y dónde ver Copa Libertadores

Programación ida Fase 2 de Copa Libertadores

Esta semana se jugarán en total ocho partidos, te dejamos los días y horarios.

Martes 17 de febrero

Carabobo vs Huachipato, desde las 19:00 horas de Chile.

desde las 19:00 horas de Chile. 2 de Mayo vs Sporting, desde las 21:30 horas de Chile.

desde las 21:30 horas de Chile. Liverpool vs Independiente Medellín, desde las 21:30 horas de Chile.

Miércoles 18 de febrero

O’Higgins vs. Bahi, desde las 19:00 horas de Chile.

desde las 19:00 horas de Chile. Barcelona SC vs. Argentinos Juniors, desde las 21:30 horas de Chile.

desde las 21:30 horas de Chile. Nacional Potosí vs. Botafogo, desde las 21:30 horas de Chile.

Jueves 19 de febrero

Juventud de las Piedras vs. Guarani, desde las 19:00 horas de Chile.

desde las 19:00 horas de Chile. Deportivo Táchira vs. Deportes Tolima, desde las 21:30 horas de Chile.

Publicidad