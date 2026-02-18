Ojalá la búsqueda de refuerzos fuera el único problema de Cobreloa en el mercado de fichajes, pero lamentablemente el director técnico de los loínos no puede decir eso. Porque así como César Bravo reconoció que el club tiene poquísimo dinero para más refuerzos, también reveló otro problema.
El que ha tenido Bravo que sobrellevar con Cristian Insaurralde, jugador perteneciente a los registros de los Zorros del Desierto que el año pasado tuvo dos préstamos en la élite del fútbol chileno: jugó en Unión La Calera y también en Unión Española, uno de los descendidos a la Primera B.
Durante este inicio de 2026 hubo un cruce entre Insaurralde y el club naranja. Aunque el director técnico eligió ceñirse a lo contractual para analizar la situación. “Gary tiene contrato, de momento está con nosotros”, apuntó el estratego.
“Entrenó, se sintió mal por eso no estuvo. Tengo que tener una conversación con él, luego obviamente voy a dar mi opinión de esta situación que nos preocupa a todos. Es un jugador de experiencia, lo necesitamos al 100 por ciento”, manifestó el entrenador.
Una forma de decirle a Insaurralde que lo necesita en su plantilla para afrontar la exigente campaña de 2026. “Es una situación incómoda, tengo pocos jugadores grandes”, confirmó César Bravo. No le hace ninguna gracia que un llamado a ser referente tenga esta clase de problemas.
ver también
Tras acusaciones de “mercenario”: Cristián Insaurralde deja la escoba en Cobreloa
Bravo tendrá charla con Insaurralde para zanjar el mercado de fichajes en Cobreloa
El entrenador de Cobreloa necesita saber pronto cómo será el desenlace en el mercado de fichajes, aunque ya se imagina con el plantel actual cerrado. Y no tiene problemas con eso, pero precisa confirmar si podrá contar o no con Insaurralde.
A esta altura, una incógnita. “Voy a tener una conversación con él y dentro de todas las especulaciones, para bien o para mal, es bueno que demos un comunicado nosotros y hablemos de la situación”, contó César Bravo, quien evidentemente opina que el club debe defenderse y dar su versión.
Por lo pronto, Cobreloa afina el debut en casa de la Liga de Ascenso 2026 frente a Deportes Temuco. Aquel duelo se jugará el lunes 23 de febrero en el estadio Zorros del Desierto a contar de las 18 horas.
ver también
Se complican los Loínos: Revelan las 4 bajas que tendrá Cobreloa en el duelo contra Temuco
Así va la tabla de posiciones en la Primera B 2026
Cobreloa comenzará su participación en la Primera B ante el Indio Pije el lunes próximo.