Continúa la acción en el Chile Open y en su segunda jornada trae un verdadero clásico criollo: Alejandro Tabilo (42°) vs. Tomás Barrios (112°) en un duelo que promete en Santiago.

Será el sexto enfrentamiento entre ambos y el segundo a nivel ATP, con ventaja clara para el chillanejo por 4-1 en el historial.

‘Jano’ llega encendido tras ser finalista en Río y escalar en el ranking. Además, ya sabe lo que es vencer a Barrios en este torneo: lo hizo en 2024 en sets corridos. ¿Dónde ver el partidazo? Aquí te contamos todos los detalles.

¿A qué hora juega Tomás Barrios vs. Alejandro Tabilo?

El partido entre Tomás Barrios vs. Alejandro Tabilo por la primera ronda del Chile Open se juega este martes 24 de febrero en el Court Central Jaime Fillol, no antes de las 20:00 hrs.

El ATP 250 de Santiago, también conocido como Chile Open, va de manera exclusiva por la señal de TNT Sports Premium en televisión , en los siguientes canales, según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 – 855

DTV: 631 – 1631

ENTEL: 242 – 243

CLARO: 190 – 490

GTD/TELSUR: 71 – 845

MOVISTAR: 486 – 931

TU VES: 504

ZAPPING: 99

Adicionalmente, podrás seguir ONLINE el certamen santiaguino por la plataforma HBO Max en Chile y, en el exterior, mediante Tennis TV , ambas aplicaciones previo pago de una suscripción mensual.

Programación martes 24 febrero Chile Open