Fútbol chileno

“Dijeron que esa zona es tranquila”: Cristián Garay arbitrará en pleno Medio Oriente tras el Superclásico

El juez que hizo noticia tras el duelo entre Colo Colo y la U recibió la invitación desde dicho continente. "Reclaman harto igual que en Chile", dice.

Por Nelson Martinez

Juez tendrá inédito desafío internacional.
Inédito desafío para Cristián Garay, el juez que viene de dirigir el Superclásico entre Colo Colo y U de Chile hace una semana. El árbitro fue invitado a pitar en Arabia Saudita un duelo de ese torneo.

El réferi estará a cargo del encuentro entre Al Fateh y Al Hilal por la fecha 26° de la ascendente liga en Medio Oriente, donde actualmente se vive un conflicto bélico. Por eso, el juez se lo toma con calma con miras al juego de este sábado.

“Desde la organización nos dieron todas las garantías de que, por lo menos en esa zona, está todo tranquilo. Por algo hicieron la invitación“, dijo el colegiado, en diálogo con El Mercurio.

Cristián Garay y el salto en su carrera

Tras los cuestionamientos en Colo Colo durante el pasado Superclásico, Cristián Garay fue bien evaluado por sus pares y recibió la invitación de la federación saudí. Tras el visto bueno en Conmebol, está listo para pitar en la ciudad de Hofuf.

Garay en el Superclásico/Photosport

“Ellos tienden a reclamar harto. Es muy similar al fútbol nuestro, con harta lucha y disputa de balón. Entonces igual se hace entretenido, hay que estar más atento”, dijo a la citada fuente.

El lugar donde pitará Garay está ubicado muy cerca de la frontera con Catar. Por eso, la seguridad será clave para el chileno y sus compatrioras que viajan con él como cuerpo arbitral.

Se supo todo: Garay explica la polémica amarilla de Arturo Vidal en el Superclásico

Cristián Garay estará a cargo del duelo en Arabia Saudita junto los asistentes Alejandro Molina y Eric Pizarro. Por su parte, a cargo del VAR estarán Reinerio Alvarado y Juan Sepúlveda.

