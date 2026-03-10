La situación de Francisco Meneghini al mando de la U de Chile ha llegado a un punto crítico. Si bien este lunes volvió a sumar un punto luego de igualar 1 a 1 ante la Universidad de Concepción, el nivel que ha mostrado el Bulla esta temporada cansó a los hinchas y podría costarle el puesto, con fecha incluida.

Tras el pitazo final, desde las tribunas del Estadio Nacional bajó un claro mensaje: “Paqui ya se va“, lanzaba la hinchada del Romántico Viajero. Un grito que hizo eco en la dirigencia de Azul Azul, donde ya ha perdido el respaldo y puede tomarse una decisión antes de tiempo.

Y es que si bien muchos especulaban con una salida ahora, lo cierto es que en el elenco estudiantil lo verán con calma. Eso sí, con un plazo fijado y en el que no le sirve otra cosa que no sea ganar si es que quiere quedarse. ¿El problema? Enfrentará al vigente campeón de la Liga de Primera.

Francisco Meneghini se juega el puesto en la U en la próxima fecha

La continuidad de Francisco Meneghini en la U vive días claves. El técnico no lo ha pasado bien, sigue sin conseguir resultados y, salvo el Superclásico, no ha logrado ganar más partidos esta temporada. El caso llega a un punto crítico, con evaluaciones por venir antes de tiempo.

Francisco Meneghini perdió el respaldo de los hinchas de la U y la dirigencia está a nada de soltarle la mano. Foto: Photosport.

La periodista Rocío Ayala reveló en Los Tenores de Radio ADN que el proceso del DT puede estar viviendo sus últimas horas. “Hoy no me la puedo jugar que no será el último partido de Paqui ante Coquimbo. No puedo decir que va a llegar a la Copa de la Liga“, comenzó señalando.

“Tengo que dejar abierta esa puerta. Siempre me han mencionado que dependiendo de los resultados, las evaluaciones seguirán hacia adelante. Normal es una goleada, hoy hay mucha molestia en el directorio porque no sienten que el equipo se encuentre“, añadió.

Fue tras ello que la reportera azul destapó que “una derrota ante Coquimbo llevaría a que la evaluación se haga antes de lo esperado. No que termine el partido y se vaya, pero su cuenta de ahorro está reducida y no hay paciencia“.

En esa misma línea y para no dejar dudas, Rocío Ayala aseguró que “si el resultado no acompaña, quizás no llega a la Copa de la Liga“. Es decir, este fin de semana se jugará su continuidad en la banca azul.

Hasta ahora, con 6 partidos disputados, Paqui apenas suma 1 triunfos, 4 empates y 1 derrota. Esto lo tiene con 7 puntos en el puesto 12, a tan sólo 1 de los que hoy están en zona de descenso, Everton y Deportes Concepción.

Francisco Meneghini ruega para que este fin de semana la U pueda ganar y así poder seguir al mando. El DT no lo pasa bien y su caso es analizado por el directorio de Azul Azul, donde este fin de semana esperan tomar una decisión.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Francisco Meneghini se jugará su continuidad en la banca de la U en la próxima fecha de la Liga de Primera. Este sábado 14 de marzo a partir de las 18:00 horas el Romántico Viajero visita a Coquimbo Unido en el norte del país.

