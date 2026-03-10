Universidad de Chile vive un tenso momento en la Liga de Primera 2026, luego del empate 1-1 ante Universidad de Concepción, que deja tambaleando el proceso de Francisco Meneghini.

Por lo mismo, tras el encuentro en el Estadio Nacional, el técnico argentino asumió una difícil conferencia de prensa con preguntas al hueso y apuntando a su salida del cargo.

“¿No siente vergüenza de cómo ha sido este año en la U?“, fue una de las más llamativas y que dejó el ambiente caldeado para las siguientes interrogantes en la U.

Algo que no gustó, por ejemplo, a Waldo Ponce, quien hizo saber su molestia por la forma en que se acorraló al entrenador de los azules, encarando al periodista que realizó los cuestionamientos.

Francisco Meneghini vive días claves en la U.

La conferencia que acorraló a Paqui en la U

Fue en radio Futuro donde hubo este particular cruce, donde por un lado estuvo Waldo Ponce y por el otro Leonardo Mora, periodista del programa que fue bien puntudo con Paqui Meneghini.

“Primera cosa siento que ayer la pregunta que hiciste fue bien acida, sabes por qué. Después fuera Paqui no te hablo más. Siento cuando uno le dice vergüenza y uno siempre hace la pega tratando de hacer lo mejor, después si no se dan los resultados, porque el fútbol es especial, no es que te da vergüenza lo que haces”, comenzó el ex defensor de la U.

Pero no se detuvo, porque después apuntó que la pregunta la sentía como si fuera la voz de los hinchas en ese momento, pero le dejó en claro que no comparte la forma.

“Quizás lo vives como hincha y los hinchas tienen el mismo pensamiento, pero siento que igual no me gustó la pregunta que hiciste, porque sé que Paqui, lo conozco y no somos amigos, pero lo banco en la capacidad para dirigir al equipo. Pero hay lesionados, los niveles no han sido los mismos, pero uno cuando hace la pega la hace de la mejor ganas, pensando que nos va a ir bien y el fútbol es bien especial en ese sentido”, finalizó.

