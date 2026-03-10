No levanta cabeza la Universidad de Chile. El Romántico Viajero empató en casa ante la U de Conce y sigue sin sumar de a tres de local. A Paqui Meneghini se le viene la noche.

Entre todo lo acontecido en el partido, hay que recalcar la polémica con la que se cerró. No solamente una mano en el área del Campanil pudo generar otro resultado, sino que todo se fue a las pailas con la expulsión de Marcelo Díaz.

Carepato le pego un cortito a un jugador de la Universidad de Concepción, en una jugada que ya había sido parada por el árbitro. Esto le valió la expulsión inmediata, pese a que la falta no fue para nada grave.

Dan razones para la expulsión de Díaz

En Pauta de Juego analizaron el momento de la Universidad de Chile, asegurando que Marcelo Díaz pudo no ser el único expulsado en el cuadro local. “Franco Calderón debió ser expulsado. Empujó a un jugador de la U de Conce como si él tuviera derecho no más de alegar”, señaló Nicolás Peric, sobre la jugada en la que el argentino se encaró con un jugador del Campanil.

“La expulsión de Marcelo Díaz tampoco es casual, ni las amarillas por reclamos. Es un momento que se debe leer más allá de lo futbolístico. Hay que tener a alguien que mire caras, reacciones, y no solo la pelotita”, añadió Peric.

“No sé si es falta de autoridad del técnico o los jugadores no terminan de encontrarse y la frustración los hace actuar así”, cerró el ex portero, que fue respaldado por sus compañeros de panel.

Meneghini se fue en medio de pifias | Photosport

