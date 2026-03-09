La Universidad de Chile necesitaba un triunfo ante la U de Conce. Sin embargo, poco se hizo para romper la igualdad e, incluso, el cuadro de Francisco Meneghini bien pudo quedarse sin unidades en el Estadio Nacional.

Más allá de eso, hay que reconocer que el final del duelo ante el Campanil fue, por lo menos, polémico. No solamente por la expulsión de Marcelo Díaz, aparentemente exagerada. Sino, también, por un penal que bien pudo ser cobrado a favor de la U.

Fue en los descuentos cuando un balón que estaba en el área del Campanil dio claramente en la mano de Pablo Parra. La jugada siguió y pudo ser el gol del triunfo de la visita. Pero, los jugadores azules alegaron y se fueron contra el árbitro, que parecía escuchar el VAR. Al final, no se cobró nada.

Habló Pablo Parra

Tras el encuentro, era obvio que los micrófonos tenían que ir a conocer la versión de Pablo Parra sobre la mano no cobrada. El jugador de la U de Conce, y ex azul, dio su versión de los hechos en un mano a mano con RedGol.

“No fue con intención. Estoy de espaldas a la pelota y me rebota. Pero, bueno, no lo cobró y es por algo”, enfatizó Pablo Parra, satisfecho con la decisión arbitral sobre el final del encuentro.

“Estamos conformes con lo que hicimos hoy”, cerró el jugador de la Universidad de Concepción, que entró desde la banca y se transformó en un agente de ataque en el cuadro visitante.

