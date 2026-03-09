Castigados con menos público, con un Paqui Meneghini que hace equilibrio sobre una cuerda floja en la banca de la U y en los últimos puestos. Vaya manera de llegar la Universidad de Chile a su duelo ante la U de Conce.

Y, pese a la urgencia, el cuadro dirigido por Meneghini no consiguió sumar de a tres. Ante la Universidad de Concepción, de hecho, se rescató un empate, debido a que el Campanil tuvo mejores chances de llevárselo.

¿Cuál será el futuro de Paqui Meneghini? Es difícil anticiparlo. Lo cierto es que jugando como este lunes y con los resultados paupérrimos que está logrando, es muy probable que sigan sonando nombres para su reemplazo.

Resultado que no le sirve a nadie

La tabla de posiciones apenas se movió con el resultado de este lunes por la noche. Universidad de Chile y la U de Concepción empataron y se ubicaron en los puestos 12 y 11 de la Liga de Primera.

Para la U de Chile es un avance demasiado lento. Si bien el cuadro de Meneghini subió dos puestos, empatando en puntos con Audax Italiano y Cobresal, siguen a una unidad de la zona de descenso. Lo único que los favorece en esta ecuación es la diferencia de goles: la U marca lo mismo que le anotan.

Mientras tanto, el Campanil también se despega de Cobresal y Audax. En contraste con el Romántico Viajero, eso sí, lo que separa a la U de Conce de estos dos equipos es un punto, rescatado en el Nacional. Claro que, a diferencia de los laicos, los goles no favorecen a los penquistas que, igualados en unidades con La Serena y Palestino, tienen resultado negativo en la suma de sus tantos y las anotaciones recibidas.

