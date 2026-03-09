Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera 2026

Tabla de posiciones: la U avanza lento y sigue al alcance de la zona de descenso

El elenco dirigido por Paqui Meneghini no pudo sumar su segundo triunfo en la Liga de Primera y sigue al debe.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
No hay días tranquilos para la U, sólo días.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTNo hay días tranquilos para la U, sólo días.

Castigados con menos público, con un Paqui Meneghini que hace equilibrio sobre una cuerda floja en la banca de la U y en los últimos puestos. Vaya manera de llegar la Universidad de Chile a su duelo ante la U de Conce.

Y, pese a la urgencia, el cuadro dirigido por Meneghini no consiguió sumar de a tres. Ante la Universidad de Concepción, de hecho, se rescató un empate, debido a que el Campanil tuvo mejores chances de llevárselo.

¿Cuál será el futuro de Paqui Meneghini? Es difícil anticiparlo. Lo cierto es que jugando como este lunes y con los resultados paupérrimos que está logrando, es muy probable que sigan sonando nombres para su reemplazo.

Ni los lunes ganan: la U de Chile saca un frío empate ante la U de Conce en el Nacional

ver también

Ni los lunes ganan: la U de Chile saca un frío empate ante la U de Conce en el Nacional

Resultado que no le sirve a nadie

La tabla de posiciones apenas se movió con el resultado de este lunes por la noche. Universidad de Chile y la U de Concepción empataron y se ubicaron en los puestos 12 y 11 de la Liga de Primera.

Para la U de Chile es un avance demasiado lento. Si bien el cuadro de Meneghini subió dos puestos, empatando en puntos con Audax Italiano y Cobresal, siguen a una unidad de la zona de descenso. Lo único que los favorece en esta ecuación es la diferencia de goles: la U marca lo mismo que le anotan.

Mientras tanto, el Campanil también se despega de Cobresal y Audax. En contraste con el Romántico Viajero, eso sí, lo que separa a la U de Conce de estos dos equipos es un punto, rescatado en el Nacional. Claro que, a diferencia de los laicos, los goles no favorecen a los penquistas que, igualados en unidades con La Serena y Palestino, tienen resultado negativo en la suma de sus tantos y las anotaciones recibidas.

Publicidad
Edu Vargas marcó su segundo gol en la Liga de Primera 2026 | Photosport

Edu Vargas marcó su segundo gol en la Liga de Primera 2026 | Photosport

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?

¿Y el VAR? La polémica que desató el primer gol del “Campanil” ante Universidad de Chile

ver también

¿Y el VAR? La polémica que desató el primer gol del “Campanil” ante Universidad de Chile

Lee también
¿La U a zona de descenso? Qué pasa tras el castigo a La Calera
U de Chile

¿La U a zona de descenso? Qué pasa tras el castigo a La Calera

Tabla: Everton le deja la cima servida a Católica
Campeonato Nacional

Tabla: Everton le deja la cima servida a Católica

Tabla: Ñublense se sube a la cima y hunde a Concepción
Chile

Tabla: Ñublense se sube a la cima y hunde a Concepción

El desafiante mensaje de "Paqui" a hinchas de la U que piden su salida
U de Chile

El desafiante mensaje de "Paqui" a hinchas de la U que piden su salida

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo