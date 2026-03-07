Partido entre dos equipos de la Quinta Región. También, entre dos escuadras con disímiles presentes, considerando que Deportes Limache llegaba en la punta de la Liga de Primera a enfrentar a Everton, mientras que los de Viña del Mar estaban últimos.

Completamente en las antípodas, no obstante el partido fue parejo. Jugado en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, el cotejo tenía como sabor especial la ocupación de la banca por Davis González, tras el despido de Javier Torrente.

Y, como si fuera un milagro, el cambio de DT vino a solucionar muchas cosas en Everton. Tanto así que terminaron llevándose el encuentro, gracias a un solitario tanto de Cristian Chorri Palacios (67′).

Se mueve la tabla

El triunfo sorpresivo de Everton de Viña del Mar da un respiro en el cuadro gaviotero. Esto, debido a que los Ruleteros dejarán la última posición del torneo, relegando a ese lugar a Deportes Concepción.

Mientras tanto, la cima no se mueve, por lo menos aún. Deportes Limache viene de perder su invicto, pero no podrá ser desplazado de la cima hasta que juegue Universidad Católica, que enfrenta a O’Higgins este sábado 7 de marzo a las 20.30 horas.

Un triunfo de los Cruzados en El Teniente pondría a los dirigidos por Daniel Garnero en el primer lugar de la tabla de posiciones. Por ende, la caída del cuadro del Tomate Mecánico no solamente puede llegar a mover los puestos del fondo, sino también las alegrías de la superficie.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?

