El fútbol chileno en el último tiempo no se ha caracterizado por vender a muchos jugadores. Sin embargo, la salida de Lucas Cepeda a Elche, abre la interrogante por saber quién será el siguiente.

Si hace algunos años se producían salidas como la de Lucas Barrios a Borussia Dortmund o Eduardo Vargas a Napoli por ejemplo, cada vez son menos los que saltan desde la Chilean Premier League hasta los mejores campeonatos del fútbol europeo.

Los cinco más exportables del fútbol chileno

Luego del adiós de Cepeda, todos los focos parecen apuntar a Lucas Assadi como la próxima gran venta del fútbol chileno. Claro que el jugador de Universidad de Chile no es el único, ya que otros cuatro también lo acompañan en un estudio elaborado por PortaSur.

Según el estudio revelado por LUN, Assadi tiene un valor de mercado de 4.200.000 millones de dólares. “Lo comparamos con tres ventas de jugadores chilenos de esa misma posición que se han ejecutado en periodos anteriores. Y se llegó a ese valor de referencia como un mínimo“, explicó Felipe Muñoz de PortaSur.

Los traspasos usados como referencia son los de Marcelo Núñez a Norwich City (3.900.000 euros), Carlos Palacios a Boca Juniors (4.570.000 euros) y Javier Altamirano a Estudiantes de La Plata (918.000 euros), quienes salieron desde el fútbol chileno en el último tiempo.

Claro que Lucas Assadi no es la única perla nacional, ya que hay otros cuatro jugadores que podrían ser traspasados en los próximos mercados según el estudio. Ellos son Tomás Ahumada (con un valor de 1.150.000 dólares), Daniel González (1.300.000 dólares), Esteban Matus (650.000 dólares) y Benjamín Chandía (450.000 dólares).

De esta manera, estos cinco cracks podrían seguir prontamente los pasos de Lucas Cepeda en el extranjero. Todos ellos, también están llamados a ser parte del nuevo proceso de la selección chilena rumbo a la Copa del Mundo del 2030.