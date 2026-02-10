Se avecinan movimientos importantes dentro de Colo Colo con miras al cierre del mercado de fichajes, y es que tras las ventas que consiguió en este semestre, cuenta con dinero para ir en busca de una nueva incorporación.

De acuerdo a reportes periodísticos, son dos los refuerzos que buscan en Blanco y Negro para cerrar su plantel de cara a la temporada 2026, como son un mediocampista y un extremo, por el cual ya insisten en repatriar a Víctor Dávila.

En el otro puesto donde Colo Colo quiere incorporar futbolistas, el medio partidario DaleAlbo lanzó una auténtica “bomba de mercado”, al afirmar que en la carpeta del gerente deportivo Daniel Morón apareció el nombre de un ex compañero de Lionel Messi en el Inter Miami.

La carta “galáctica” para refuerzo en Colo Colo

“Según información de DaleAlbo, hay un nuevo nombre en las carpetas de la gerencia deportiva que lidera Daniel Morón y que puede aparecer como opción de refuerzo para el Cacique”, indicó la publicación sobre el volante que busca el Cacique.

En esa línea, afirman que “se trata nada más ni nada menos que Matías Rojas, volante de creación paraguayo que se encuentra libre tras un último paso por Portland Timbers de la Major League Soccer”, donde compartió con otro chileno como Felipe Mora.

Además de los equipos en Estados Unidos, el jugador guaraní cuenta con pasos por Cerro Porteño en su país natal; Lanús, Defensa y Justicia, Racing y River Plate en Argentina, junto con una breve estadía en Corinthians de Brasil. Considerar que es seleccionado en su país.

Matías Rojas, el refuerzo que busca Colo Colo para 2026

¿Cuántos refuerzos tiene el Cacique?

Entre los futbolistas que incorporó Colo Colo para la temporada 2026 están los uruguayos Javier Méndez y Joaquín Sosa, el defensor nacional Matías Fernández Cordero, el volante Álvaro Madrid más el extremo Lautaro Pastrán.

