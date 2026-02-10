Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

¿De jugar con Messi a Colo Colo? La carta “galáctica” de Blanco y Negro para refuerzo

La gerencia deportiva puso un nombre de peso sobre la mesa de la concesionaria para debatirlo en reunión de directorio. Tuvo reciente paso por Inter Miami junto al astro argentino.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
De jugar con Messi en la MLS, ¿a ser refuerzo de Colo Colo?
© Getty ImagesDe jugar con Messi en la MLS, ¿a ser refuerzo de Colo Colo?

Se avecinan movimientos importantes dentro de Colo Colo con miras al cierre del mercado de fichajes, y es que tras las ventas que consiguió en este semestre, cuenta con dinero para ir en busca de una nueva incorporación.

De acuerdo a reportes periodísticos, son dos los refuerzos que buscan en Blanco y Negro para cerrar su plantel de cara a la temporada 2026, como son un mediocampista y un extremo, por el cual ya insisten en repatriar a Víctor Dávila.

En el otro puesto donde Colo Colo quiere incorporar futbolistas, el medio partidario DaleAlbo lanzó una auténtica “bomba de mercado”, al afirmar que en la carpeta del gerente deportivo Daniel Morón apareció el nombre de un ex compañero de Lionel Messi en el Inter Miami.

Javier Méndez queda habilitado y asoma como titular en Colo Colo

ver también

Javier Méndez queda habilitado y asoma como titular en Colo Colo

La carta “galáctica” para refuerzo en Colo Colo

“Según información de DaleAlbo, hay un nuevo nombre en las carpetas de la gerencia deportiva que lidera Daniel Morón y que puede aparecer como opción de refuerzo para el Cacique”, indicó la publicación sobre el volante que busca el Cacique.

En esa línea, afirman que “se trata nada más ni nada menos que Matías Rojas, volante de creación paraguayo que se encuentra libre tras un último paso por Portland Timbers de la Major League Soccer”, donde compartió con otro chileno como Felipe Mora.

Además de los equipos en Estados Unidos, el jugador guaraní cuenta con pasos por Cerro Porteño en su país natal; Lanús, Defensa y Justicia, Racing y River Plate en Argentina, junto con una breve estadía en Corinthians de Brasil. Considerar que es seleccionado en su país.

Publicidad
Matías Rojas, el refuerzo que busca Colo Colo para 2026 (Getty Images)

Matías Rojas, el refuerzo que busca Colo Colo para 2026 (Getty Images)

¿Cuántos refuerzos tiene el Cacique?

Entre los futbolistas que incorporó Colo Colo para la temporada 2026 están los uruguayos Javier Méndez y Joaquín Sosa, el defensor nacional Matías Fernández Cordero, el volante Álvaro Madrid más el extremo Lautaro Pastrán.

Así están los albos en la Tabla de Posiciones

Publicidad
Lee también
Brutal descargo de Pato Rubio: "No vine a joder, llevo dos partidos y..."
Chile

Brutal descargo de Pato Rubio: "No vine a joder, llevo dos partidos y..."

El "refuerzo" de última hora de la UC
Universidad Católica

El "refuerzo" de última hora de la UC

El interés de Colo Colo por Dávila choca con un paredón: "No estamos..."
Colo Colo

El interés de Colo Colo por Dávila choca con un paredón: "No estamos..."

Tabilo debuta en el Argentina Open vs. Díaz Acosta: Horario y TV
Tenis

Tabilo debuta en el Argentina Open vs. Díaz Acosta: Horario y TV

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo