Colo Colo salió de perdedores y este sábado ganó su primer partido del año, porque venció en el estadio Monumental por 2-0 a Everton, gracias a una definición infartante.

Los albos ganaron en Macul mediante los goles de Yastin Cuevas y Javier Correa, los que recién llegaron cuando se jugaban los minutos de tiempo agregado y el nerviosismo cundía en el reducto del cuadro popular.

El entrenador Fernando Ortiz tuvo que hacer cambios sobre la marcha en el partido, ya que empezó jugando con dos delanteros centros y terminó con dos y dos punteros, gracias a la inclusión de los juveniles Francisco Marchant, Leandro Hernández y Cuevas.

El consejo de Marcelo Barticciotto sobre los juveniles de Colo Colo

Alguien que tiene voz autorizada para hablar de Colo Colo es Marcelo Barticciotto, ídolo del club, quien analizó la forma en que el Cacique debe llevar a sus jóvenes delanteros.

“Yo tengo la opinión de que a los chicos todavía les falta para ser titulares, los chicos se sienten más cómodos cuando entran, como el otro día, que cuando jugaron con Limache y le dieron la responsabilidad de entrada”, dijo el Barti en ESPN.

Luego, profundizó sobre Marchant, Hernández y Cuevas: “no es que no puedan jugar de entrada, es que hay que llevarlos de a poco, no todos los jóvenes son iguales”.

“Quizás, dándole la posibilidad un par de partidos de entrar y entrar, van a ir agarrando confianza y van a estar ya cocidos para ser titulares”, cerró Marcelo Barticciotto.

