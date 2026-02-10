Universidad de Chile vive un tenso momento en el inicio de la Liga de Primera 2026, donde no ha sumado triunfos en dos fechas disputadas de la mano del técnico Francisco Meneghini.

Por lo mismo, comenzaron las críticas hacia el entrenador, además de palabras de Charles Aránguiz quien puso sobre la mesa algunos rendimientos de compañeros, que pusieron tensión en el ambiente.

Esto se sumó a la conferencia de prensa de Gabriel Castellón quien abordó las dudas que ha presentado la U en el inicio, lo que llamó la atención de inmediato a Marcelo Barticciotto.

“Los jugadores entraron en la histeria de la gente y de parte del medio, dicen se nos está acabando el tiempo y llevan dos partidos”, abordó el ídolo de Colo Colo en un comentario.

Los jugadores de la U han confirmado que les falta entender al DT. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

ver también Castellón compara a Paqui Meneghini con Álvarez en la U de Chile: “No sé si son fantasmas”

Barticciotto asegura que lo más fácil es culpar a Paqui en la U

Fue en Cooperativa Deportes donde Barticciotto profundizó el momento que vive la U, donde se habla de que la idea del técnico no llega a los jugadores, lo que le llama la atención.

Publicidad

Publicidad

“No los vi bien, creo que a veces el tema cuando un jugador juega mal cae el tema de la actitud, de lo físico y a veces no es eso, simplemente no arrancó bien. Yo voy a empezar a medir a Paqui cuando tenga a todo el plantel, de los tres delanteros no tuvo a dos. Cuando esté Lucero y Rivero, que es donde mas se reforzó no los tuvo. Cuando tenga el equipo que tenga en mente ahí se puede evaluar, pero entiendo que en los equipos grandes no hay tiempo”, explicó.

En ese mismo camino, asegura que se ponga en duda a Paqui Meneghini no es nuevo, además que los jugadores dejen saber que les falta trabajo, porque quieren traspasar culpas.

“Para el jugador lo mas fácil es culpar al entrenador cuando no gana, decir me corrió cinco metros a la izquierda o a la derecha. El jugador es muy complicado y cada vez que pierde la culpa es del técnico, porque jugó con línea de cuatro, por un volante más o un volante menos. Los jugadores de la U en rendimiento fueron malos, no es culpa del técnico eso. Que assadi, Altamirano no sean los mismos, Charles tampoco hizo buen partido, y si Charles juega mal que queda para los demás”, finalizó.

Publicidad