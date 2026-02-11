Lucas Romero comenzó la Liga de Primera 2026 como titular en la U de Chile, pero rápidamente perdió el puesto. De hecho, salió en el descanso del partido que los azules igualaron ante Audax Italiano en el Estadio Nacional. Y no volvió a tener minutos desde entonces.

Aunque estuvo en la banca frente a Huachipato, finalmente Francisco Meneghini no requirió la presencia del espigado volante guaraní en el estadio CAP. Algo que tampoco ocurrirá contra Palestino. Al menos no desde el comienzo, pues Israel Poblete repetirá titularidad.

Según supo RedGol, Romero toma este proceso como parte de la adaptación. Sabe que pasar a un club grande con las exigencias que tiene el Romántico Viajero podía traer consigo esta irregularidad. Es parte del “derecho de piso” que en su entorno asumen que está ocurriendo.

Lucas Romero en acción ante Universitario de Lima. (Foto: Universidad de Chile).

De todas maneras, también reconocen que el ex mediocampista de Recoleta FC se toma la ausencia de la formación con calma. Y que intenta seguir las indicaciones que le permitan recuperar el terreno perdido en la consideración de Meneghini.

Lucas Romero no se alarma por la suplencia en U de Chile

Lucas Romero negoció con la U de Chile durante poco más de un mes antes de confirmar su fichaje. En la gerencia deportiva que lidera Manuel Mayo pusieron sus ojos en él sin importar la indefinición en torno al técnico. Su agente, Regis Márques, destapó la negociación cuando Gustavo Álvarez era el DT.

Paqui Meneghini debe sacar algunas conclusiones para el viernes 13 de febrero, cuando visitará a Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna a contar de las 20:30 horas. Uno de los que saldrá del equipo será Javier Altamirano para darle su espacio a Juan Martín Lucero.

Lucas Romero en acción durante una práctica en la U.

El Gato dejó atrás la fecha de suspensión que cumplió por la tarjeta roja ante el Audax Italiano. Y acompañará a Eduardo Vargas en la dupla que Paqui piensa disponer frente a los árabes, que sumaron un empate y una derrota al cabo de dos fechas.

