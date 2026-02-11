La Universidad de Chile llega con la presión al máximo a la tercera fecha de la Liga de Primera 2026, instancia en la que este viernes deberá visitar a Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna.
Y es que el equipo de Francisco Meneghini aún no sabe de triunfos tras empatar con Audax Italiano y caer ante Huachipato, resultados que desataron críticas y obligan a reaccionar, en un duelo clave que además servirá como antesala del choque por Copa Sudamericana ante el mismo rival.
U. de Chile vs. Palestino: Horario y dónde ver EN VIVO
Universidad de Chile vs. Palestino juegan este viernes 13 de febrero, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Municipal de La Cisterna, por la tercera fecha de la Liga de Primera.
El partido entre Azules y Árabes, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 99 (HD)
