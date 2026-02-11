Es tendencia:
Liga de Primera

Palestino vs. U. de Chile: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera

Los azules buscarán el primer triunfo en el Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Azules y Árabes se miden por la tercera fecha del campeonato.
La Universidad de Chile llega con la presión al máximo a la tercera fecha de la Liga de Primera 2026, instancia en la que este viernes deberá visitar a Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna.

Y es que el equipo de Francisco Meneghini aún no sabe de triunfos tras empatar con Audax Italiano y caer ante Huachipato, resultados que desataron críticas y obligan a reaccionar, en un duelo clave que además servirá como antesala del choque por Copa Sudamericana ante el mismo rival.

U. de Chile vs. Palestino: Horario y dónde ver EN VIVO

Universidad de Chile vs. Palestino juegan este viernes 13 de febrero, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Municipal de La Cisterna, por la tercera fecha de la Liga de Primera.

El partido entre Azules y Árabes, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Así va la tabla de posiciones Liga de Primera 2026

