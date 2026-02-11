Universidad de Chile tiene mucha presión para la tercera fecha de la Liga de Primera 2026, cuando le toque este viernes visitar a Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna.

El técnico Francisco Meneghini ha tenido que aguantar con las críticas que han llegado hacia su trabajo, por lo que alista un importantísimo cambio en el once estelar de la U.

En ese sentido, celebraron que el Tribunal de Disciplina decidió no aplicar una nueva fecha de castigo a Juan Martín Lucero, porque Paqui ya lo confirmó en el equipo titular.

Así al menos lo destacó el sitio Emisora Bullanguera, quienes aseguran que el Gato tendrá su primer duelo como estelar, en desmedro de Javier Altamirano que va a la banca.

Juan Martín Lucero será titular en la U ante Palestino. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Lucero por Altamirano: el cambio en la U ante Palestino

Universidad de Chile necesita desesperadamente su primera victoria en el torneo, por lo que jugarán con todo la posibilidad de sumar tres puntos ante Palestino en La Cisterna.

Una vez cumplida su fecha de castigo ante Huachipato, Juan Martín Lucero, uno de los refuerzos más bullados, tendrá su gran oportunidad para afinar su puntería en La Cisterna.

Por lo mismo, el Gato será titular en compañía de Eduardo Vargas, mientras que Lucas Assadi será el encargado de nutrir a los atacantes viniendo desde la zona de volantes.

Según el citado medio, los azules formarán con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia en la defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Diego Vargas; Lucas Assadi; Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas en delantera.

