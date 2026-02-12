Es tendencia:
Universidad de Chile

Pedro González descorcha la verdad del “tomé mucho vino, porque comí mucho cerdo”

El histórico Heido reveló detalles de una frase que lo marcó para siempre en su carrera, donde echa al agua al que la inventó.

Por Cristián Fajardo C.

Pedro González habló de su episodio en Universidad de Chile.
Pedro González habló de su episodio en Universidad de Chile.

Los hinchas de Universidad de Chile guaran mucho cariño por la figura de Pedro González, el histórico goleador que marcó y dejó huella cuando se puso la camiseta bullanguera.

Los goles al Rambo Ramírez en Superclásico, hasta una jugada maestra ante la Lazio siguen en la retina de los bullangueros, aunque también alguna anécdota que pasó a la historia.

“Tuve que tomar vino, porque comí mucho cerdo”. Una frase que quedó marcada con el goleador valdiviano, pero que ahora contó la verdad y los detalles en el programa de YouTube “Rayando el CDA”.

“No, fue algo horrible que pasé en mi vida por ser una persona conocida, más que nada la preocupación de la familia y que era la semana de clásico y yo solo quería jugar y tapar bocas de la gente que habla de más”, contó.

Pedro González contó sus grandes anécdotas que lo marcaron en el fútbol. Foto: Rayando el CDA.

Pedro González revela el gran problema de Paqui en U de Chile: “El arranque fue malísimo”

El Heidi pasó la mala onda con un gol en Superclásico

Pedro González fue detenido en su paso por Universidad de Chile, por conducir bajo los efectos del alcohol, justo en la previa de un Superclásico donde marcó un gol, pero con una frase que quedó en los hinchas.

“Esa talla fue del profe Walo (Eduardo Miguez), yo nunca di esa entrevista. Le preguntan al profe y él dice que el Heidi comió mucho cerdo y por eso tomó mucho vino”, explicó entre risas.

Un momento del que siempre se recuerda, pero que para el goleador significó una compleja situación, que la logró superar marcando goles: “Uno tenía el deseo de entrenar bien y hacer un buen partido”.

“Uno comete un error, pero siempre la gente coloca algo de su cosecha y salieron cosas que no eran verdades. Pero por suerte pude hacer un gol, uno siempre quiere ganar y al final les salió el gol del empate”, finalizó.

Revisa la entrevista:

