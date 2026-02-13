Universidad de Chile tendrá un importantísimo partido esta jornada, cuando a contar de las 20.30 horas visite a Palestino, por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026.

El equipo del técnico Francisco Meneghini necesita desesperadamente un triunfo, luego de las dos primeras fechas del torneo donde consiguió un empate ante Audax Italiano y una derrota contra Huachipato.

Por lo mismo, más allá del resultado ante los árabes en el estadio Municipal de La Cisterna, es que el primer análisis es que a los jugadores les falta ritmo de competencia.

En ese sentido será muy importante una ayuda que les dará Humberto Suazo, quien en la jornada del sábado se enfrentará en un amistoso con su San Luis ante la U.

El último amistoso de la U fue contra el SIFUP, donde Eduardo Vargas marcó dos goles. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

La U enfrentará este sábado a San Luis

El histórico goleador del fútbol nacional y la selección chilena llegará encabezando la delegación de San Luis de Quillota, para sacarle rendimiento a Universidad de Chile.

Si bien se espera que este partido sea liderado por los jugadores que no disputen minutos ante Palestino, o que sumen pocos dentro de la cancha, para darle rendimiento a todo el plantel.

Algo que Paqui ha valorado, donde ya se han enfrentado en amistosos en el CDA A Santiago Wanderers y una selección del SIFUP, justo al siguiente día del empate inicial con Audax Italiano.

“Por eso fueron y serán importantes los amistosos. Este sábado jugaremos con San Luis para volver a verlos competir, porque me permite ver cosas”, detalló el técnico de la U..

