Tres partidos, ningún triunfo. Universidad de Chile no encuentra el rumbo con Paqui Meneghini en la banca y los tiempos empiezan a hacerse urgentes. Sobre todo pensando que la U se encuentra de la mitad para abajo de la tabla de posiciones.

No resultó lo planeado ante Palestino. Pese a contar con jugadores como Juan Martín Lucero, sindicado en algún momento como la posible salvación azul, el cuadro laico tiene muy poca solidez ofensiva

Tan poca asertividad ofensiva ha tenido la U que en los tres partidos disputados, un sólo gol lleva. De hecho, fue marcado por Eduardo Vargas, prácticamente a boca de arco, en el duelo ante Huachipato.

ver también Barren el piso con el VAR tras polémico gol anulado a U de Chile: “Le falta fútbol, es una jugada muy…”

Otra derrota

Pero, las malas no acaban ahí para Paqui Meneghini. El técnico sigue sin sumar victorias en este 2026. Ni siquiera a nivel de amistosos. De hecho, la Universidad de Chile viene de perder en un duelo a puertas cerradas ante San Luis de Quillota.

El equipo de la Primera B derrotó por 2-1 a la Universidad de Chile en el CDA, en un duelo de dos tiempos de 35 minutos. Para la U anotó Ignacio Vásquez desde los doce pasos, mientras que en el equipo dirigido por Humberto Suazo anotaron Sebastián Parada y Fabián González.

Publicidad

Publicidad

Al parecer, ni siquiera sin la presión de los puntos la escuadra de Paqui Meneghini consigue convencer. Las dudas aumentan en el CDA y la pregunta que asoma es: ¿Cuánto tiempo tiene el técnico para darle vuelta a su mal momento?

¿Cómo va la Universidad de Chile en la tabla de posiciones de la Liga de Primera?