El mal comienzo de Universidad de Chile por ahora tiene como gran apuntado a Francisco Meneghini. Sus registros son malos e incluso, asustan a un “histórico” como Salvador Capitano.

Si bien Gustavo Álvarez no logró ganar un título nacional en el Bulla, dejó la vara alta en cuanto a funcionamiento y competitividad del equipo. Por esta razón, los hinchas parecen tener menos paciencia de lo normal con Meneghini, aunque tampoco ha logrado ganar un poco de crédito.

La comparación con Salvador Capitano

En tres fechas, Universidad de Chile suma 2 puntos de 9 posibles. Sin triunfos y con solo un gol en 270 minutos. Sin considerar los resultados, que son malos, también está el funcionamiento del equipo, el cual no entusiasma mucho. El poco poder ofensivo así lo demuestra.

Ante Palestino, nuevamente los Azules mostraron un fútbol opaco. De hecho, figuras como Fabián Hormazábal, Israel Poblete y Charles Aránguiz parecen haber involucionado en esta temporada. La negatividad ha inundado a los hinchas del Bulla, algo solo comparable desde la época de Salvador Capitano.

Capitano arribó en 2007 a la U, en medio de la quiebra del club. Comenzó ganando ante Universidad de Concepción, pero después no logró hacer más. En total estuvo 6 partidos, con 1 triunfo, 2 empates y 3 derrotas. ¿Lo peor? Es que solo hubo un gol azul en su ciclo, marcado por Christian “Chino” Martínez.

A pesar de que Diego López empeoró las cifras de Salvador Capitano en 2022, el uruguayo entre medio dirigió Copa Chile y ahí logró avanzar dos rondas, lo que maquilló su ciclo. A Paqui Meneghini ni los amistosos lo salvan, ya que fue goleado por Universitario.

Es más, si se toman solo las primeras tres fechas, Capitano registraba 4 puntos, mientras Meneghini exhibe 2 unidades. Los fanáticos más radicales de Universidad de Chile ya piden la salida de Paqui. Puede parecer exagerado con tan poco tiempo de trabajo, pero lo cierto, es que está rompiendo registros muy negativos.