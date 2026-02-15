Fernando Ortiz nuevamente festejó sobre la hora un triunfo de Colo Colo, esta vez frente a Unión La Calera en el estadio Monumental. Y como ante Everton, contó con la participación clave de Yastin Cuevas. Aunque como asistidor en el tanto vs a los Cementeros.

Cuevas fue quien ubicó a Maximiliano Romero, quien se tomó el tiempo preciso para regatear y mandar al piso a su compatriota Rodrigo Cáseres. Con ese grito de gol, que el ex ariete de O’Higgins compartió con el promisorio ariete de 17 años, los albos sumaron tres puntos más.

Un motivo de alegría para el Tano Ortiz, quien festejó junto al staff técnico y Arturo Vidal el 1-0 definitivo. “Los jugadores. Lo digo y siempre lo sostendré: los jugadores son los protagonistas de este hermoso deporte. Merecíamos convertir tantas llegadas, lo pudimos lograr”, describió el director técnico del Eterno Campeón en TNT Sports.

Maxi Romero de inmediato le agradeció a Yastin Cuevas la asistencia. (Felipe Zanca/Photosport).

“Fue ajustado con el tiempo de nuevo, pero los chicos lo tienen merecido. El análisis rápido creo que predominamos los 90 minutos. No se pudo dar porque no encontramos los espacios, el rival cerraba bien los caminos”, apuntó el ex estratego del Santos Laguna sobre los caleranos, que llegaron a Pedrero con puntaje ideal al cabo de dos fechas.

Ortiz explica por qué salió Correa en el Colo Colo vs La Calera

Fernando Ortiz tuvo que retocar la formación de Colo Colo muy temprano ante Unión La Calera por una lesión muscular de Javier Correa. Según Daniel Arrieta, el inconveniente fue en el isquiotibial de la pierna izquierda. Y el Tano abordó esta dolencia.

Pero muy fiel a su estilo, sin dar detalles específicos. “Javi tuvo una contractura muy fuerte, siempre le digo que ante la mínima contractura salga”, manifestó el Tano, consciente de los dos duelos muy difíciles que asoman en el horizonte colocolino.

Parte del show que montó Javier Correa de pura frustración. (Felipe Zanca/Photosport).

Como visitante ante O’Higgins en Rancagua y luego, como local contra Universidad de Chile en el Superclásico del fútbol chileno. “Primero descansar y disfrutar. Mañana preparamos el partido difícil de visitante”, cerró Ortiz en TNT Sports.

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Colo Colo alcanzó los seis puntos gracias a dos victorias 1-0 en el estadio Monumental.