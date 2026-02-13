Es tendencia:
“El momento indicado…”: Fernando Ortiz cuenta la firme sobre la titularidad de Yastin Cuevas en Colo Colo

El “Tano” recalcó que tiene condiciones para jugar en el Cacique tras su tanto ante Everton, pero que lo van a llevar con calma.

Por Felipe Pavez Farías

Ortiz recalcó que Cuevas tiene capacidades de sobra para ser titular
Colo Colo sumó su primer triunfo en la Liga de Primera y ahora va por el despegue definitivo. La victoria ante Everton permitió al Cacique cortar con la mala racha que acumulaba desde la temporada pasada, y sirvió para ratificar a Fernando Ortiz en medio de las críticas por su manejo del plantel. 

Pero el fútbol no tiene pausa y este domingo el Popular recibe a Unión La Calera por la fecha 3. Por lo que el “Tano” dio vuelta la página y recalcó que el objetivo es seguir mejorando para encontrar la formación ideal

“Lo importante de la victoria anterior llevó a trabajar una semana bien anímicamente, corrigiendo errores que quizás tuvimos que corregir con Everton. Estamos en el inicio de campeonato y de a poco vamos encontrando ese equipo base”, confesó el estratega. 

¿Qué pasa con Yastín Cuevas?

Sin embargo, el tono cambió al ser consultado sobre Yastin Cuevas y si el tanto ante los ruleteros le asegura un puesto en el equipo estelar. El delantero con 17 años marcó el tanto que abrió el triunfo frente a Everton. Incluso ya había sido destacado por Carlos Caszely como una de las promesas albas.

Yastin Cuevas podría sumar minutos ante Calera

Pero Ortiz no quiere adelantarse ni quemar a los jóvenes del Cacique, por lo que recalcó que va a seguir en su proceso de formación sin saltarse etapas. 

“Si cambio jugadores es porque los veo en la semana trabajando y los elijo con esa idea. El que yo creo que está mejor va a jugar (…) En el caso de Yastin (Cuevas) y de todos los jóvenes que están en el plantel, es que si están bien, van a jugar. El momento puede ser indicado o no, pero ellos deben responder, deben hacerse cargo y están preparados para eso”, lanzó de entrada Ortiz.

Ojalá encontrar ese equilibrio que necesitan los jóvenes para desarrollar su mayor virtud, que es jugar al fútbol. Pero de a poco iremos viendo. Pero sí, están preparados para jugar en Colo Colo”, recalcó. 

