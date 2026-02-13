Colo Colo sumó su primer triunfo en la Liga de Primera y ahora va por el despegue definitivo. La victoria ante Everton permitió al Cacique cortar con la mala racha que acumulaba desde la temporada pasada, y sirvió para ratificar a Fernando Ortiz en medio de las críticas por su manejo del plantel.

Pero el fútbol no tiene pausa y este domingo el Popular recibe a Unión La Calera por la fecha 3. Por lo que el “Tano” dio vuelta la página y recalcó que el objetivo es seguir mejorando para encontrar la formación ideal.

“Lo importante de la victoria anterior llevó a trabajar una semana bien anímicamente, corrigiendo errores que quizás tuvimos que corregir con Everton. Estamos en el inicio de campeonato y de a poco vamos encontrando ese equipo base”, confesó el estratega.

¿Qué pasa con Yastín Cuevas?

Sin embargo, el tono cambió al ser consultado sobre Yastin Cuevas y si el tanto ante los ruleteros le asegura un puesto en el equipo estelar. El delantero con 17 años marcó el tanto que abrió el triunfo frente a Everton. Incluso ya había sido destacado por Carlos Caszely como una de las promesas albas.

Yastin Cuevas podría sumar minutos ante Calera

Pero Ortiz no quiere adelantarse ni quemar a los jóvenes del Cacique, por lo que recalcó que va a seguir en su proceso de formación sin saltarse etapas.

“Si cambio jugadores es porque los veo en la semana trabajando y los elijo con esa idea. El que yo creo que está mejor va a jugar (…) En el caso de Yastin (Cuevas) y de todos los jóvenes que están en el plantel, es que si están bien, van a jugar. El momento puede ser indicado o no, pero ellos deben responder, deben hacerse cargo y están preparados para eso”, lanzó de entrada Ortiz.

“Ojalá encontrar ese equilibrio que necesitan los jóvenes para desarrollar su mayor virtud, que es jugar al fútbol. Pero de a poco iremos viendo. Pero sí, están preparados para jugar en Colo Colo”, recalcó.