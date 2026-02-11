En Colo Colo hay coincidencias que con el paso del tiempo comienzan a parecer tradición. Una de ellas tiene como protagonista a Everton de Viña del Mar, rival frente al que varios futbolistas albos han marcado su primer gol con la camiseta del Cacique.

La lista se ha ido agrandando en las últimas temporadas y mezcla nombres de distintos momentos del club. Desde jóvenes formados en casa hasta refuerzos extranjeros, todos comparten el mismo hito: estrenarse contra los ruleteros.

ver también Ortiz prueba fórmulas: La formación de Colo Colo para la Noche Alba Solidaria ante Unión Española

Joan Cruz y Alexander Oroz fueron algunos de los primeros en instalar esta llamativa tendencia, abriendo el camino a una seguidilla de debuts goleadores que empezó a repetirse con el correr de los torneos.

Más tarde se sumaron delanteros como Juan Martín Lucero y Leandro Benegas, quienes también celebraron su primer tanto albo frente a Everton. Esto reforzó aún más la coincidencia que ya comenzaba a llamar la atención de los hinchas.

Yastin Cuevas hace su primer gol con Colo Colo frente a Everton

La racha sigue vigente

Lejos de cortarse la racha continuó con Guillermo Paiva y Lucas Cepeda, quienes repitieron la historia y tuvieron su bautizo goleador ante el mismo rival, alimentando la idea de una verdadera coincidencia en Macul.

Publicidad

Publicidad

ver también Colo Colo vs. Unión Española: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la Noche Alba Solidaria

En la temporada 2023/2024, Javier Correa también se sumó a esta lista de jugadores que su primer gol fue frente a Everton. En la temporada actual se sumó un nombre que ilusiona al pueblo albo, Yastin Cuevas, quien con tan solo 17 años cumplió una vez más con la coincidencia, siguiendo con la tradición.

Así, entre la coincidencia, estadística y mística futbolera, Colo Colo suma una nueva tradición no escrita que los hinchas miran con atención cada vez que se cruza el Cacique con los ruleteros.