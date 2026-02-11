Colo Colo sale a la cancha esta tarde para jugar ante Unión Española un partido más que especial. Y es que los esfuerzos del Cacique por tener una Noche Alba Solidaria se hicieron realidad, cumpliendo son su anhelo de ir en ayuda para los más afectados por los incendios en el sur.

A pesar de que el tema central de esta jornada en el Estadio Monumental será el apoyar a los damnificados, de igual manera Fernando Ortiz buscará seguir probando fórmulas para poder elevar el nivel de su equipo en este irregular inicio de año.

Por lo mismo ante los hispanos el argentino seguirá experimentando con algunos nombres que no han visto mucha acción en el torneo, así como también seguir dándole rodaje a los titulares ya consagrados.

La formación que prepara Ortiz ante Unión Española

En el último entrenamiento previo a este duelo ante los hispanos el DT albo se la jugó con alinear a Gabriel Maureira, Javier Méndez y Matías Moya. Además, es probable que se de un debut con los primeros minutos de Lautaro Pastrán con el Cacique.

Por último, Erick Wiemberg logró entrar al equipo tras ser suplente ante Everton, pero un puesto diferente. A pesar de que como lateral izquierdo es su posición natural, Ortiz apostará por ubicarlo junto a Javier Méndez como central.

Lautaro Pastrán podría tener su debut en el Cacique esta noche. | Foto: Colo Colo.

Así las cosas, la formación de Colo Colo para esta noche será con Gabriel Maureira en el arco; Matías Fernández Cordero, Javier Méndez, Erick Wiemberg y Cristián Riquelme en defensa; Álvaro Madrid, Matías Moya y Lautaro Pastrán en mediocampo; Leandro Hernández, Yastin Cuevas y Francisco Marchant en ofensiva.

¿A qué hora jugará Colo Colo vs Unión Española?

Albos e hispanos se verán las caras desde las 19:00 horas en el Estadio Monumental por la Noche Alba Solidario que irá en ayuda a los afectados por los incendios en el sur.