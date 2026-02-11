Javier Méndez ya había sido probado por Fernando Ortiz en la oncena de Colo Colo durante la Serie Río de La Plata. Pero no había disfrutado del estreno en el estadio Monumental, algo que por fin ocurrió en la Noche Alba solidaria que los albos organizaron para ir en ayuda de los damnificados por los incendios.

Los siniestros en la región del Bío Bío motivaron la realización de este partido, que terminó empatado sin goles ante la Unión Española en dos tiempos de 25 minutos. El charrúa conversó con TNT Sports después del partido, donde estuvo en la zaga central con Jonathan Villagra.

“Es algo muy lindo ayudar a la gente que lo necesita, todos aportamos un granito de arena, les agradecemos a título de todos los compañeros. Se logró un buen espectáculo, ojalá se repita”, dijo Méndez, quien firmó un contrato de dos años en el Cacique procedente de Peñarol.

La foto de Colo Colo en la Noche Alba solidaria. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Añadió que “está bueno que todo el mundo participe, se sienta solidario y pueda ayudar. Ojalá que para poder ayudar a otras cosas y no puntualmente en esta desgracia”. Eso sí, el ex futbolista de América MG aprovechó de darle un recado al DT.

ver también Prueba de fuego: el canterano que tiene loco a Fernando Ortiz en Colo Colo

Javier Méndez evita hablar como un titular del Colo Colo de Ortiz

Javier Méndez sabe que está disponible para Fernando Ortiz lo alinee en Colo Colo, pero prefiere no hablar como si fuera un titular indiscutido en los albos. Más allá de que parezca que así será en una zaga charrúa con su compatriota Joaquín Sosa.

Publicidad

Publicidad

“Estoy contento, tenía muchas ganas de jugar. Vengo entrenando muy bien, el entrenador tendrá que tomar la decisión”, aseguró Méndez. Una manera de dejar todo en manos del Tano Ortiz, quien vio cómo se fueron tres de los zagueros que tuvo en 2025: Emiliano Amor, Alan Saldivia y Sebastián Vegas.

Joaquín Sosa comenzó como titular los 2 partidos de la Liga de Primera. (Andres Pina/Photosport).

De todas maneras, Méndez tiene ganas de ofrecer un granito de arena sí o sí. “Yo vengo a sumar desde el lugar que me toque”, dijo el Mariscal, quien tuvo su primera presentación en Pedrero, aunque fue en un partido amistoso a benificio y con muchos tintes de informalidad en cuanto al reglamento.

Publicidad

Publicidad

ver también Colo Colo tiene una nueva “banda del asado”: Correa, Sosa, Romero y Méndez

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo suma una victoria y una derrota al cabo de dos fechas en la Liga de Primera 2026.