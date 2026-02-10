Es tendencia:
Javier Méndez queda habilitado y asoma como titular en Colo Colo

Javier Méndez dejó atrás la sanción que arrastraba desde Uruguay y el defensor ya se perfila como una opción real como titular.

Por Sebastián Amar

Javier Méndez vuelve como opción para Colo Colo

Colo Colo comienza a recuperar piezas justo cuando más lo necesita. Luego de cumplir la sanción que arrastraba desde su etapa en el fútbol uruguayo, Javier Méndez vuelve a estar disponible. Con esto se perfila como una alternativa concreta para meterse en el equipo titular del Cacique en la Liga de Primera.

El defensor charrúa no pudo decir presente en el arranque del torneo, ya que debía cumplir un castigo disciplinario heredado de su paso por Peñarol. La sanción se originó tras una expulsión por doble amarilla en la final ante Nacional, donde el informe arbitral consignó juego brusco y ofensas al juez.

La determinación obligó a que el castigo se cumpliera en Chile por disposición reglamentaria internacional. Esto dejó al zaguero fuera de los duelos ante Limache y Everton durante las primeras fechas del campeonato.

Sin embargo, superado ese obstáculo administrativo, el panorama cambia por completo para el cuerpo técnico albo. Ahora sí puede ser considerar al refuerzo para la oncena estelar en la defensa.

Javier Méndez podrá debutar con Colo Colo al superar su castigo

La carta esperada en la defensa alba

La ausencia inicial de Méndez obligó a Colo Colo a barajar otras variantes defensivas dentro del plantel, en una búsqueda de fórmulas tras una temporada anterior marcada por malos resultados y sin clasificación a torneos internacionales.

El retorno del zaguero abre una nueva competencia interna en la retaguardia y le entrega más herramientas al entrenador para armar una formación que permita a Colo Colo reencontrarse con el protagonismo perdido y pelear en la parte alta del fútbol chileno.

El siguiente desafío que seguramente le toque a Méndez es uno de lo más difíciles del momento. El Cacique deberá enfrentar al puntero, Unión La Calera. Este partido corresponde a la fecha 3 de la Liga de Primera y será el domingo 15 a las 20:30 horas.

