Arturo Vidal gritó como loco el gol de Colo Colo y se emocionó al ver que Yastin Cuevas hizo saltar a los hinchas albos que acudieron al estadio Monumental con un cabezazo bombeado que contó con la colaboración de una mala salida de Ignacio González, quien reclamó falta del uruguayo Joaquín Sosa.

Nada de eso fue tomado en cuenta por el árbitro y el gol de Cuevas contó en el marcador, que terminó 2-0 a favor de los albos frente a Everton de Viña del Mar. El King vio todo eso desde el banco, pues ya había sido reemplazado por Leandro Hernández en los 70 minutos.

En una transmisión por Kick, el centrocampista bicampeón de América con la Roja habló del atacante de 17 años que había recibido el beneplácito de Carlos Caszely. También se ganó los elogios de Vidal. “Yastin es joven, tiene mucha hambre, corre mucho, ayuda mucho”, describió el King.

Arturo Vidal valoró el nivel de Yastin Cuevas, Hernández y Marchant. (Andres Pina/Photosport).

“Va a ser un tremendo jugador. Hizo pretemporada con nosotros y debe llevar un mes, desde que empezamos este año. Está siempre atento, escuchando a los más grandes y trabajando al máximo”, agregó el ex jugador de la Juventus de Italia, el Barcelona de España y el Bayern Múnich de Alemania.

Yastin Cuevas y Joaquín Sosa festejan el 1-0 de Colo Colo. (Andres Pina/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Añadió que “tiene mucho mérito este primero gol”. Sobre todo por la ardua competencia que hay en el plantel profesional, donde el argentino Javier Correa parece intocable. Y su compatriota Maximiliano Romero ya sumó minutos como titular en un doble “9” que Ortiz dispuso contra Everton.

ver también La última gran diferencia de Arturo Vidal con Fernando Ortiz que enreda a Colo Colo: “Creo que…”

Vidal destaca a Cuevas y otros dos jóvenes de Colo Colo

Las actuaciones de Yastin Cuevas en el primer equipo de Colo Colo le han dejado buen sabor a Arturo Vidal. “El otro día ante Limache hizo unas diagonales muy buenas”, apuntó el King sobre los 45 minutos que jugó frente al Tomate Mecánico.

Yastin Cuevas lucha un balón con Alfonso Parot en la derrota alba frente a Deportes Limache. (Raul Zamora/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Francisco Marchant, otro de los destacados por el King, quien invitó a Cuevas a seguir con su progreso. “Le falta crecer, soltarse. Hernández y Marchant cuando entran también están bien“, aseguró Vidal.

Por lo pronto, estos juveniles albos tienen una nueva chance de convencer a Fernando Ortiz para el domingo 15 de febrero a contar de las 20:30 horas en el estadio Monumental, fecha fijada para el pitazo inicial del duelo frente a Unión La Calera por la 3° fecha de la Liga de Primera 2026.

ver también Ortiz no para de patear el tablero: Los dos cambios que planifica para el Colo Colo vs La Calera

Revisa el compacto del 2-0 de Colo Colo sobre Everton de Viña del Mar

Publicidad

Publicidad

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo suma un triunfo al cabo de dos partidos en la Liga de Primera 2026 y afina detalles para recibir a los Cementeros, que son líderes, en la tercera fecha.