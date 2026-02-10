Colo Colo viene de sumar una victoria ante Everton en el estadio Monumental por la Liga de Primera, sin embargo, no tuvo tiempo para festejar el cuadro albo y ya vive una nueva polémica.

Blanco y Negro enfrenta una delicada situación, puesto que Estudiantes de La Plata reclamó ante la FIFA por una deuda en relación al pago del pase del delantero Javier Correa, quien llegó al club albo a mediados de 2024.

El cuadro argentino argumenta que le deben una cuota de la transferencia del jugador, por lo que acudió al organismo con sede en Zúrich para exigir que le paguen lo adeudo.

Colo Colo niega deuda en el pase de Javier Correa

Con temor se tomó la noticia en Chile, no obstante, existe total tranquilidad en Colo Colo, porque aseguran que dicha situación no es como lo plantea Estudiantes.

En DaleAlbo tuvieron acceso a información desde el interior del cuadro popular, donde les señalaron que la deuda es un caso antiguo y que se encuentran al día en los pagos.

Javier Correa en medio de la polémica. Foto: Andres Pina/Photosport

“Se trataría de un conflicto antiguo. Desde el interior del club aseguran que el caso está siendo apelado ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), argumentando que el pago por la compra del pase del futbolista fue realizado íntegramente dentro de los plazos establecidos”, publicó el citado medio.

En Colo Colo hay calma por el caso Javier Correa y se centran en la llegada de los últimos dos refuerzos de cara al cierre del libro de pases.

