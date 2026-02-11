Después de estrenarse con un sólido triunfo este martes, Alejandro Tabilo (71°) ya tiene claridad sobre su próximo desafío en el ATP de Buenos Aires.

Este martes se confirmó la programación de su compromiso por la segunda ronda, instancia en la que el chileno intentará seguir avanzando en el certamen argentino.

Programación de Tabilo en el ATP de Buenos Aires

En esta fase del torneo, la raqueta nacional tendrá un duro escollo al frente: se medirá ante el brasileño Joao Fonseca (33°), tercer cabeza de serie y vigente campeón del campeonato.

El encuentro quedó fijado para este miércoles 11 de febrero, en el tercer turno de la cancha central, por lo que el partido comenzará no antes de las 18:30 horas (21:30 GMT), en un duelo que promete alta intensidad en suelo bonaerense.

Alejandro Tabilo (71°) ratifica que atraviesa un buen momento en su carrera. El chileno fue el segundo nacional en debutar este martes en el Argentina Open 2026. Al frente tenía a un tenista que, al menos en el ranking, era muy inferior (285°); sin embargo, contaba con la ventaja de la localía: el argentino Facundo Díaz Acosta.

El primer set fue el más apretado. Con el público como factor y empujando al local, Tabilo debió sostener su servicio en momentos delicados y mostró solidez en el tie break para inclinar la balanza a su favor.

Ya en la segunda manga, el chileno elevó su nivel, encontró mayor profundidad con su derecha y quebró en el momento justo para cerrar el encuentro con autoridad.